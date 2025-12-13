J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

José Álvaro Osorio Balvin mejor conocido como J Balvin en el mundo artístico se ha apoderado de las tendencias por su concierto en la capital colombiana, el cual promete ser el mejor de su carrera.

J Balvin compartió mensaje previo a su concierto en El Campín, ¿qué dijo?

El cantante antioqueño se presentará en la noche del 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El concierto tiene con altas expectativas a los seguidores del cantante por su show reciente en el Atanasio Girardot de Medellín en el que llevó a más de 25 invitados de la escena musical nacional e internacional.

Para Bogotá se supone que llevara una nómina de invitados del mismo calibre y también tendrá sorpresas de nuevos artistas. Previo a este gran show, el cantante rompió el silencio y se pronunció en sus redes sociales.

J Balvin se sinceró previo a su concierto en Bogotá. (Foto: AFP)

¿Qué dijo J Balvin previo a su concierto en Bogotá? Se comparó con Goku

El cantante J Balvin compartió una foto en sus historias de Instagram en donde mostró a los protagonistas de Dragon Ball.

El antioqueño hizo una especie de metáfora en la que aseguró que en su concierto lanzaría uno de los poderes del protagonista de Dragon Ball en la que acumula la energía de todos.

Genkidama en Bogotá, somos equipo, no soy yo solo.

El cantante paisa aseguró que utilizaría toda la energía de sus seguidores, colegas y equipo de trabajo para darles el mejor show de su carrera a sus seguidores.

¿Cuál fue el susto que tuvo J Balvin en su concierto en Medellín?

J Balvin se sinceró recientemente del susto que vivió en Medellín cuando empezó a sentirse mal y tras ser revisado y examinado los médicos le dieron un dictamen que le generó preocupación.

Al parecer, según los médicos le dijeron que estuvo a punto de darle un infarto, pero lograron estabilizarlo.