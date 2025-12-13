Así fue el regreso de Justin Bieber al lugar que marcó su primer éxito "baby"

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al regresar a la bolera de Los Ángeles que sirvió como escenario para el videoclip de “Baby”, el sencillo que lo llevó a la fama internacional cuando aún era un adolescente.

En el video aparece recorriendo Lucky Strike Lanes, en Universal CityWalk, mientras interpreta a capela fragmentos del tema que marcó a toda una generación.

Lejos de grandes producciones o coreografías elaboradas, fue una versión cercana y auténtica del artista, rodeado de amigos y colaboradores que lo acompañan.

¿Por qué este lugar sigue siendo tan importante para Justin Bieber?

Volver a la bolera donde se grabó “Baby” no fue un gesto al azar, un espacio que representa el punto de partida de una carrera que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las más influyentes del pop.

En 2010 el sencillo “Baby” mostraba a un joven desconocido y hoy, Justin acompañó el video con un mensaje sencillo, pero cargado de significado, al mencionar que se encontraba en el lugar exacto donde se grabó aquel videoclip.

¿Cómo se vivió el reencuentro de Justin Bieber con “Baby”?

Durante el recorrido por la bolera cantó uno de los versos más recordados del tema, generando una sensación de viaje en el tiempo, incluso sin micrófonos ni escenarios formales.

Justin Bieber volvió al lugar donde todo comenzó y cantó “Baby” como en 2010. (Foto Bruce Bennett / AFP)

La publicación generó miles de comentarios y reacciones en pocas horas, fans de distintas partes del mundo celebraron el gesto como un homenaje sincero a los inicios de Bieber y como una prueba de que, pese al paso del tiempo, la canción sigue ocupando un lugar especial en la historia del pop.

¿Qué reacción provocó el video de Justin Bieber entre sus seguidores?

Figuras del ámbito musical también se sumaron a las muestras de cariño, destacando los recuerdos que trajo y la emoción.

Justin Bieber regresó al bowling Lucky Strike Lanes de Los Ángeles, donde grabó el videoclip de “Baby”. Foto AFP/ Frazer Harrison

El regreso de Justin Bieber a este lugar emblemático fue interpretado como una celebración de su trayectoria y una forma de agradecer a quienes han acompañado su carrera desde el principio.

Quince años después, “Baby” no solo sigue siendo un clásico, sino también un símbolo del camino recorrido por un artista que decidió volver al origen para honrar su historia.