Jennifer López eliminó el tatuaje que se había hecho en honor a Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a generar debate entre tras las recientes apariciones públicas de ambos han despertado nuevas especulaciones sobre el tipo de vínculo que mantienen actualmente.

A esto se suma un detalle que no ha pasado desapercibido, la cantante decidió modificar el tatuaje que llevaba en honor al actor, una acción que muchos interpretan como una señal de cambio, aunque no necesariamente de distancia definitiva.

¿Por qué Jennifer López y Ben Affleck siguen viéndose después del divorcio?

Tras oficializar su separación a comienzos de 2025, Jennifer y Ben han sido captados en encuentros que reflejan cercanía en Beverly Hills, durante el Festival de Cine de Venecia e incluso su reciente salida conjunta de una fiesta han dado pie a múltiples interpretaciones.

Para algunos, estas apariciones indican una posible reconciliación y para otros, se trataría de una relación más libre, sin compromisos formales ni expectativas tradicionales.

¿Qué significa el cambio en el tatuaje de Jennifer López?

Uno de los gestos más comentados en esta nueva etapa fue la decisión de Jennifer López de cubrir el tatuaje que se había hecho en honor a Ben Affleck.

Jennifer Lopez confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida” (Foto Robyn Beck / AFP)

El diseño original, un símbolo de infinito con una fecha y ambos nombres, fue modificado para reemplazar el nombre del actor por la figura de un colibrí.

Un cambio que fue detectado por seguidores meses después de su divorcio y rápidamente se convirtió en tema de conversación, interpretado como una forma de cerrar un capítulo sin borrar completamente la experiencia.

El colibrí, asociado a la transformación y la resiliencia, podría representar un nuevo significado personal para la artista, enfocado en su crecimiento individual más que en una relación específica.

¿Habría posibilidad de reconciliación entre Jennifer López y Ben Affleck?

Jennifer, por su parte, ha expresado públicamente que el divorcio le permitió aprender a estar sola y a priorizar su amor propio, una declaración que contrasta con las imágenes de cercanía que circulan en redes.

Jennifer López y Ben Affleck han sido vistos juntos tras su divorcio, despertando rumores sobre una nueva etapa en su relación. (Foto: AFP Cindy Ord )

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre el rumbo de esta relación, y lo único claro es que, aun sin anillos ni tatuajes compartidos, Jennifer López y Ben Affleck siguen demostrando que su conexión continúa siendo de amistad incondicional.