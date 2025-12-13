Pipe Bueno hizo curiosa confesión sobre el miedo que sintió antes de ser cantante: “Fue frustrante”

Uno de los cantantes más destacados del país es Pipe Bueno, quien se ha destacado durante años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial al destacarse en el género popular, resonando a través de las diferentes plataformas musicales.

Además, Pipe Bueno se ha convertido en tendencia al hacer una sorprendente confesión acerca de los difíciles retos a nivel emocional que atravesó en el pasado cuando tomó la decisión de convertirse en cantante y seguir con sus proyectos a nivel profesional.

¿Cuál fue el difícil momento que atravesó Pipe Bueno antes de convertirse en cantante?

Es clave mencionar que Pipe Bueno se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en contarles a sus seguidores acerca de varios acontecimientos en su vida personal.

Esta curiosa confesión hizo Pipe Bueno sobre su pasado. | Foto: Canal RCN

Así también, ha acaparado la atención mediática por parte de varios internautas tras hacer varias confesiones de su pasado al ser uno de los invitados en el pódcast digital llamado: ‘El primer paso pódcast’, expresando las siguientes palabras acerca de los temores que sintió antes de convertirse en cantante:

“Yo pocas veces he hablado de esto o no por lo menos de esta manera. Lo que contado en mi entorno personal, pero públicamente no, pero es que yo no cantaba nada. O sea, eso fue de las cosas en la que algunos profesores me hicieron dudar”, expresó Pipe Bueno.

Desde luego, estas palabras generaron varios comentarios a través de las redes sociales tras la confesión que hizo Pipe Bueno al ver cómo superó algunos temores a pesar de las inseguridades que sintió:

“Llega un momento donde no estaba lo suficientemente preparado para el éxito que estaba llegando. Eso también es una falla gigante. Es bonito de otro lado cuando se le da un buen manejo porque la gente aprecia el proceso. Pero, para mí fue frustrante porque yo estoy pegadísimo y yo tenía 16. Y llega todo ese éxito con una cantidad de trabajo”, señaló.

¿Cómo adquirió gran reconocimiento Pipe Bueno en el pasado?

En la actualidad Pipe Bueno, tiene 33 años, siendo el padre de dos hijos, fruto de su relación con Luisa Fernanda W. Así también, recordó con orgullo en la entrevista la gran felicidad que sintió tras adquirir gran popularidad en su adolescencia y ser el distinguido cantante que es en la actualidad:

¿Cómo adquirió popularidad Pipe Bueno en el pasado? | Foto: Canal RCN