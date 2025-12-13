Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pipe Bueno hizo curiosa confesión sobre el miedo que sintió antes de ser cantante: “Fue frustrante”

Pipe Bueno rompió el silencio acerca de los temores que sintió antes de ser cantante, revelando que sintió frustración.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Pipe Bueno hizo curiosa confesión sobre el miedo que sintió antes de ser cantante: “Fue frustrante”
¿Qué temores sintió Pipe Bueno antes de ser cantante? | Foto: Canal RCN

Uno de los cantantes más destacados del país es Pipe Bueno, quien se ha destacado durante años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial al destacarse en el género popular, resonando a través de las diferentes plataformas musicales.

Además, Pipe Bueno se ha convertido en tendencia al hacer una sorprendente confesión acerca de los difíciles retos a nivel emocional que atravesó en el pasado cuando tomó la decisión de convertirse en cantante y seguir con sus proyectos a nivel profesional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el difícil momento que atravesó Pipe Bueno antes de convertirse en cantante?

Es clave mencionar que Pipe Bueno se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en contarles a sus seguidores acerca de varios acontecimientos en su vida personal.

Pipe Bueno hizo curiosa confesión sobre el miedo que sintió antes de ser cantante: “Fue frustrante”
Esta curiosa confesión hizo Pipe Bueno sobre su pasado. | Foto: Canal RCN

Así también, ha acaparado la atención mediática por parte de varios internautas tras hacer varias confesiones de su pasado al ser uno de los invitados en el pódcast digital llamado: ‘El primer paso pódcast’, expresando las siguientes palabras acerca de los temores que sintió antes de convertirse en cantante:

“Yo pocas veces he hablado de esto o no por lo menos de esta manera. Lo que contado en mi entorno personal, pero públicamente no, pero es que yo no cantaba nada. O sea, eso fue de las cosas en la que algunos profesores me hicieron dudar”, expresó Pipe Bueno.

Desde luego, estas palabras generaron varios comentarios a través de las redes sociales tras la confesión que hizo Pipe Bueno al ver cómo superó algunos temores a pesar de las inseguridades que sintió:

Artículos relacionados

“Llega un momento donde no estaba lo suficientemente preparado para el éxito que estaba llegando. Eso también es una falla gigante. Es bonito de otro lado cuando se le da un buen manejo porque la gente aprecia el proceso. Pero, para mí fue frustrante porque yo estoy pegadísimo y yo tenía 16. Y llega todo ese éxito con una cantidad de trabajo”, señaló.

¿Cómo adquirió gran reconocimiento Pipe Bueno en el pasado?

En la actualidad Pipe Bueno, tiene 33 años, siendo el padre de dos hijos, fruto de su relación con Luisa Fernanda W. Así también, recordó con orgullo en la entrevista la gran felicidad que sintió tras adquirir gran popularidad en su adolescencia y ser el distinguido cantante que es en la actualidad:

Artículos relacionados

Pipe Bueno hizo curiosa confesión sobre el miedo que sintió antes de ser cantante: “Fue frustrante”
¿Cómo adquirió popularidad Pipe Bueno en el pasado? | Foto: Canal RCN

“Yo literal tenía sabor a alma porque es que me fascina mi género, pues trabajaba todos los fines de semana durante un año seguido”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Justin Bieber, música Justin Bieber

Así fue el regreso de Justin Bieber al lugar que marcó su primer éxito "baby"

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al regresar al bowling donde grabó el videoclip de “Baby”, reviviendo uno de los momentos más icónicos de su carrera.

Ricky Montaner confirmó una relación sentimental con Sebastián Yatra y las redes estallaron. Sebastián Yatra

Sale a la luz la verdad tras el rumor de romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra

Un comentario en tono de broma bastó para desatar rumores de romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra.

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a ser vistos juntos y las redes no paran de especular. Jennifer López

Jennifer López eliminó el tatuaje que se había hecho en honor a Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck continúan apareciendo juntos, despertando dudas sobre el vínculo que mantienen hoy.

Lo más superlike

Beéle se vuelve viral por respuesta sobre su apariencia física que le hizo Westcol y genera reacciones. Beéle

Beéle responde a Westcol si lo consideran feo o bonito y respuesta se hace viral: “la tiene clara”

El cantante conocido como Beéle volvió a ser viral en redes, pero ahora por una pregunta que le hizo su amigo Westcol.

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Influencers

Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue