Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue

El mundo del cine se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor en las últimas horas de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue
¿Cómo se confirmó la noticia de la muerte del reconocido actor? | Foto: Freepik

En las últimas horas, se confirmó la muerte de reconocido actor que dejó un importante legado en el mundo de la actuación al participar en importantes producciones, en las que dejó un importante legado.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su talento a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la que demostró la gran habilidad que tiene en el campo artístico.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento del reconocido actor?

El nombre de Peter Greene, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la causa de su muerte, tal como lo confirmó su anterior representante tras una declaración que realizó en el medio internacional New York Daily News.

El representarte del reconocido actor era Greeg Edwards, quien le confirmó al medio internacional que falleció el pasado viernes 12 de diciembre, al ser hallado sin vida en su apartamento.

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue
Así se confirmó la causa de la muerte del reconocido actor. | Foto: Freepik

Luego de una investigación por parte de las autoridades, no se ha confirmado la causa de la muerte del actor. Sin embargo, no se ha revelado que haya sido a causa de algún hecho que haya expuesto su vida.

Artículos relacionados

Así también, el representante del actor reveló a través del comunicado que realizó con la fuente internacional que para el próximo año tenía importantes proyectos audiovisuales.

¿Cómo adquirió un importante reconocimiento Peter Greene a lo largo de su carrera?

Desde su juventud, Peter Greene, se destacó en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, demostrando su talento y el talento que tenía para interpretar a varios personajes.

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue
¿En qué producciones participó Peter Greene? | Foto: Freepik

Sin duda, uno de los papeles en los que adquirió gran popularidad a lo largo de su carrera profesional fue e: ‘La máscara’ ‘Pulp Fiction’, De ladrón a policía’ y ‘Los jueces de la noche’.

Artículos relacionados

Desde luego, el actor demostró, a lo largo de sus 60 años, tener un importante compromiso con su trabajo, en especial, dejando un valioso recuerdo por su memorable profesión.

Uno de los actores que compartió su tristeza tras enterarse del desafortunado fallecimiento de Peter, fue Mickey Rourke, quien compartió una fotografía de su amigo en su cuenta oficial de Instagram.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez reveló cómo enfrentará La casa de los famosos Colombia 2026 Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló si llegará con un personaje a La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez habló con la verdad y reveló si llegará con máscaras o personajes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán hacen importante anuncio. La casa de los famosos

Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelan detalles de La casa de los famosos 2026, ¿de qué se trata?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán avivaron la expectativa al anunciar que la tercera temporada de La casa de los famosos está cerca.

Lo más superlike

Muere Abraham, papá de Selena Quintanilla y su hijo confirma el deceso. Talento internacional

Falleció el papá de Selena Quintanilla: hermano de la cantante confirmó el deceso

En la mañana de este 13 de diciembre se confirmó la muerte de Abraham Quintanilla, padre de la ‘Reina del Tex-Mex’, Selena, quien ya cumplió 30 años de fallecida.

Feid habría confirmado ruptura con Karol G Feid

Feid habría confirmado ruptura con Karol G en su nueva canción: "Soy responsable de lo que hice"

El hombre con 17 novias fue descubierto Viral

El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'