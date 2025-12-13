Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el cine! Falleció el famoso actor argentino Héctor Alterio

El cine y el teatro están de luto por el fallecimiento del actor Héctor Alterio, confirmado por la productora de su último espectáculo.

Falleció a sus 96 años el actor argentino Héctor Alterio radicado en España.
Este sábado 13 de diciembre, a sus 96 años, falleció el famoso y talentoso actor argentino Héctor Alterio, y la noticia fue confirmada por la productora de su último espectáculo, enviando un comunicado junto a una foto posteada en su cuenta de Instagram, en el que no solo desean que descanse en paz, sino que también recuerdan las obras en las que actuó y el gran talento que tenía.

¿Cómo fue la despedida al actor Héctor Alterio?

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo llamado ‘Una pequeña historia’ y amigo, le dejó un sentido mensaje.

“Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina . Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor”

¿Cómo fue la vida y obra del actor argentino Héctor Alterio, quien se radicó en España?

Héctor Alterio fue un actor argentino nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929, considerado una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión iberoamericanos. Se formó en arte dramático y debutó en el teatro en 1948.

Desde sus inicios, mostró un fuerte compromiso con la renovación cultural y teatral de Argentina, participando activamente en compañías independientes y consolidando una carrera marcada por la solidez interpretativa y la profundidad de sus personajes.

Su trayectoria cinematográfica comenzó en la década de 1960 y se fortaleció en los años 70 con películas clave del cine argentino, como La tregua y La Patagonia rebelde. Estas producciones lo posicionaron como un actor central en historias de fuerte contenido social y político. Tras el golpe militar en Argentina, se exilió en España, donde continuó su carrera sin interrupciones y amplió su reconocimiento internacional.

En España participó en numerosas películas y series de televisión, convirtiéndose en un referente del cine y la TV del país. Formó parte de obras destacadas como El crimen de Cuenca, El nido y A un dios desconocido, y más adelante de títulos muy populares como El hijo de la novia. Paralelamente, mantuvo una intensa actividad teatral, incluso en edades avanzadas, con espectáculos de corte autobiográfico.

A lo largo de más de siete décadas de carrera, Héctor Alterio recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Goya de Honor, y fue valorado tanto por la crítica como por el público. Fue padre de los actores Ernesto y Malena Alterio y dejó un legado artístico amplio, caracterizado por la coherencia, el compromiso cultural y una presencia constante en obras fundamentales del cine y el teatro en lengua española.

