Ella es María Alejandra Jara, la bella hermana de Paola Jara: esta foto compartió de Emilia

Ella es María Alejandra Jara, la hermana de Paola Jara, quien compartió emotivas fotografías de Emilia.

Ella es María Alejandra Jara, la bella hermana de Paola Jara: estas fotos compartió de Emilia
¿Quién es la bella hermana de Paola Jara?

En las últimas semanas, varios internautas se han sorprendido con la especial llegada de Emilia, la hija de pareja de los reconocidos cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe.

Sin duda, la pareja se ha convertido en una de las más estables en el mundo del entretenimiento, demostrando el especial vínculo que hay entre los dos y demostrar la felicidad que sienten al ser los padres de Emilia.

Así también, varios internautas se han sorprendido con el parentesco que tiene María Alejandra Jara con su sobrina Emilia tras una ráfaga de fotografías que compartió en sus redes sociales.

¿Qué fotos compartió la hermana de Paola Jara junto a Emilia?

Es clave mencionar que Paola Jara se ha destacado en contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida, en especial, al demostrar la especial cercanía que tiene junto a su hermana María Alejandra Jara.

Por esta razón, María Alejandra, ha acaparado la atención mediática en las últimas horas al compartir una emotiva publicación en sus redes sociales junto a su sobrina Emilia, en la que presumió la gran felicidad de poderla acompañar.

En una de las fotografías, se evidencia que la pequeña Emilia, luce un cómodo suéter beige tejido, en el que se refleja su nombre. En otra publicación, aparece María Alejandra tomándole la mano de manera cariñosa a su sobrina.

Desde luego, varios internautas se han sorprendido con la especial relación que hay entre María Alejandra y su hermana, al acompañarla en los momentos más importantes de su vida, siendo madre por primera vez.

Ella es María Alejandra Jara, la bella hermana de Paola Jara: estas fotos compartió de Emilia
A esto se dedica María Alejandra Jara, la hermana de Paola Jara.

¿Quién es y a qué se dedica María Alejandra, la hermana de Paola Jara?

Sin duda, varios internautas se han sorprendido con la belleza de María Alejandra Jara, quien se ha destacado en ser comunicadora social, ser emprendedora, creadora de contenido digital y, también, ser CEO de dos marcas.

Ella es María Alejandra Jara, la bella hermana de Paola Jara: estas fotos compartió de Emilia
¿Qué proyectos tiene la hermana de Paola Jara en la actualidad?

Así también, María Alejandra ha sorprendido a sus seguidores al contar varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por tener un buen estilo de vida saludable, reflejando que el deporte es una de sus principales fuentes de inspiración, la buena alimentación y, también, por las rutinas que lleva a diario.

