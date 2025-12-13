Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón le respondió a la Barbie colombiana: “no menosprecie”

Yina Calderón defendió a aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026, tras recibir acusaciones de la Barbie colombiana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Barbie colombiana minimizó a su rival y Yina Calderón reaccionó
Barbie colombiana lanzó comentario y Yina Calderón salió en defensa. (Foto: Canal RCN)

Mañana, domingo 13 de diciembre, se cierran las votaciones del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 y se completarían los ocho participantes elegidos por el público.

Artículos relacionados

En esta última semana de votaciones, la Barbie colombiana causó revuelo al no asistir a los debates y a la gira de medios, pues esto no fue bien visto por sus compañeras, quienes siguen compitiendo por un puesto en la casa más famosa.

Así mismo, la influenciadora. Arremetió en contra de Yina Calderón, ya que la empresaria está apoyando a una de las aspirantes de esta semana.

Artículos relacionados

¿Cómo se despachó la Barbie colombiana en contra de Yina Calderón?

Cuando iniciaron las votaciones del último grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026, la Barbie colombiana tenía la delantera, sin embargo, con el paso de los días, Yuli Ruiz la alcanzó y superó su número de votos.

Yina Calderón le contestó a la Barbie colombiana tras fuerte comentario
La Barbie colombiana minimizó a su rival y Yina Calderón reaccionó. (Foto: Canal RCN)

Hasta el momento, la mujer sigue punteando en las votaciones y esto, al parecer no le gustó a la Barbie colombiana, pues confesó su opinión y dijo que a su competencia no la conoce nadie, “ni en su casa”, por lo que insinuó que Yina está ayudando a que sea Yuli, quien entre al programa.

¿Cómo le respondió Yina Calderón a la Barbie colombiana?

Yina Calderón se mostró tranquila y contundente al contestarle a la Barbie colombiana, pero esta vez no lo hizo en video, sino con un texto que dejó a través en sus historias de instagram, añadiendo el video de la aspirante a La casa de los famosos, en el cual, se despacha en su contra.

Artículos relacionados

En su mensaje, la empresaria fue clara al decirle a la influenciadora que ella menosprecia a su competencia, pero lo que importan no son la cantidad de seguidores, sino la calidad.

Así mismo, Calderón reiteró su apoyo para Yuli, diciendo una vez más que ella deposita confianza en la aspirante, ya que la misma Barbie duda de sus rivales.

La Barbie colombiana cuestionó apoyos y Yina Calderón no se quedó callada
Yina Calderón le contestó a la Barbie colombiana tras fuerte comentario. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo va las votaciones del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta la 1 de la tarde de este sábado 13 de diciembre, a pocas horas de cerrar las votaciones del ultimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz tiene la delantera con más del 40% de apoyo.

Seguidamente está Gisselle Watson con un poco más del 32%, luego está la Barbie colombiana con el 20% y la sigue Kim Zuluaga con votos que superan el 4%, mientras que Mila tiene el 1% y Kelly no alcanza al uno por ciento de votos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beéle se vuelve viral por respuesta sobre su apariencia física que le hizo Westcol y genera reacciones. Beéle

Beéle responde a Westcol si lo consideran feo o bonito y respuesta se hace viral: “la tiene clara”

El cantante conocido como Beéle volvió a ser viral en redes, pero ahora por una pregunta que le hizo su amigo Westcol.

La Segura muestra emocionada que su bebé de 8 meses, Lucca, ya gatea. La Segura

VIDEO: La Segura revela encantada que su bebé de 8 meses, Lucca, ya gatea

La influencer conocida como La Segura publicó un tierno clip de su hijo Lucca gateando y reveló su emoción.

VIDEO: Andrea Valdiri queda sorprendida con el hablado costeño de Adhara, su hija menor de 4 años. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri queda impresionada con las expresiones costeñas de su hija de 4 años, Adhara

Adhara y Andrea Valdiri estaban haciéndole un traje a Isa, la hija mayor de la influencer, y la pequeña sorprendió con su manera de hablar.

Lo más superlike

Justin Bieber, música Justin Bieber

Así fue el regreso de Justin Bieber al lugar que marcó su primer éxito "baby"

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al regresar al bowling donde grabó el videoclip de “Baby”, reviviendo uno de los momentos más icónicos de su carrera.

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Influencers

Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue