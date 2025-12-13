Yina Calderón le respondió a la Barbie colombiana: “no menosprecie”

Mañana, domingo 13 de diciembre, se cierran las votaciones del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 y se completarían los ocho participantes elegidos por el público.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron repentina separación: “nos está dando muy duro”

En esta última semana de votaciones, la Barbie colombiana causó revuelo al no asistir a los debates y a la gira de medios, pues esto no fue bien visto por sus compañeras, quienes siguen compitiendo por un puesto en la casa más famosa.

Así mismo, la influenciadora. Arremetió en contra de Yina Calderón, ya que la empresaria está apoyando a una de las aspirantes de esta semana.

¿Cómo se despachó la Barbie colombiana en contra de Yina Calderón?

Cuando iniciaron las votaciones del último grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026, la Barbie colombiana tenía la delantera, sin embargo, con el paso de los días, Yuli Ruiz la alcanzó y superó su número de votos.

La Barbie colombiana minimizó a su rival y Yina Calderón reaccionó. (Foto: Canal RCN)

Hasta el momento, la mujer sigue punteando en las votaciones y esto, al parecer no le gustó a la Barbie colombiana, pues confesó su opinión y dijo que a su competencia no la conoce nadie, “ni en su casa”, por lo que insinuó que Yina está ayudando a que sea Yuli, quien entre al programa.

¿Cómo le respondió Yina Calderón a la Barbie colombiana?

Yina Calderón se mostró tranquila y contundente al contestarle a la Barbie colombiana, pero esta vez no lo hizo en video, sino con un texto que dejó a través en sus historias de instagram, añadiendo el video de la aspirante a La casa de los famosos, en el cual, se despacha en su contra.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón despierta rumores de romance, ¿quién es el afortunado?

En su mensaje, la empresaria fue clara al decirle a la influenciadora que ella menosprecia a su competencia, pero lo que importan no son la cantidad de seguidores, sino la calidad.

Así mismo, Calderón reiteró su apoyo para Yuli, diciendo una vez más que ella deposita confianza en la aspirante, ya que la misma Barbie duda de sus rivales.

Yina Calderón le contestó a la Barbie colombiana tras fuerte comentario. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo va las votaciones del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta la 1 de la tarde de este sábado 13 de diciembre, a pocas horas de cerrar las votaciones del ultimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz tiene la delantera con más del 40% de apoyo.

Seguidamente está Gisselle Watson con un poco más del 32%, luego está la Barbie colombiana con el 20% y la sigue Kim Zuluaga con votos que superan el 4%, mientras que Mila tiene el 1% y Kelly no alcanza al uno por ciento de votos.