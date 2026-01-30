Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe rompió en llanto tras recibir valioso obsequio de Jacobo en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, al igual que otros participantes del equipo 'Calma', se mostraron conmovidos por emotiva sorpresa que recibieron.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe rompió en llanto tras recibir menaje de su hijo. Foto | Canal RCN.

En la gala de este viernes 30 de enero, los participantes ganadores de la prueba de beneficio de esta semana, fueron sorprendidos con un emotivo gesto que les movió fibras e incluso los llevó a romper en llanto en plena trasmisión en vivo.

¿Por qué Sara Uribe rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia?

Y es que como parte del beneficio que recibieron los participantes tras ganar la prueba, fue justamente recibir un mensaje por parte de sus familiares, quienes les hicieron llegar a la casa un sobre con una hoja adentro en la que escribieron una palabra cargada de mucho amor y motivación para poder continuar.

Una de las habitantes que más se mostró afectada y al mismo tiempo conmocionada por este detalle, fue Sara Uribe, pues así lo dejó ver en el momento en el que abrió el sobre y descubrió lo que le enviaron.

¿Cuál fue el emotivo obsequio que recibió Sara Uribe por parte de su hijo en La casa de los famosos Colombia'

Según lo explicó ella misma, se trata de un dibujo que hizo su hijo Jacobo, en el que plasmó algunas de las cosas más importantes en la vida de ambos.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
La reacción de Sara Uribe tras recibir obsequio de su hijo Jacobo. Foto | Canal RCN.

"También me dijo poderosa, me dibujó en la televisión, todos viéndome alrededor, mis perritos, la casa y me hizo con una corona", dijo la participante entre lágrimas.

¿Qué otros participantes se quebraron al recibir mensaje de sus familiares en La casa de los famosos Colombia?

Además de Sara, otros integrantes del equipo calma, también se mostraron conmovidos de poder recibir este mensaje desde el exterior, más aún, luego de pasar tres semanas de completo encierro.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Sara Uribe tras emotivo regalo que recibió de su hijo. Foto | Canal RCN.

Juanda Caribe, Beba, Marilyn Patiño y Lorena Altamirano, tampoco pudieron ocultar la emoción que les produjo esta muestra de cariño de parte de los seres que más aman en la vida.

Sin duda, esta victoria en el jueves de beneficio y castigo, no solo les permitió demostrar su fortaleza como equipo, sino también ganar motivación para todo lo que se viene, pues esto apenas es el principio de varios meses en los que no podrán tener contacto con sus seres queridos.

