Eidevin usó su poder de salvación y quedó fuera de riesgo: así quedó la Placa definitiva

Eidevin usó el poder de salvación que le arrebató a Juanse Laverde para salvarse a él mismo, definiendo así la Placa.

Ingrid Jaramillo Rojas
Eidevin se salvó y salió de la Placa: así quedó la lista definitiva de nominados. (Foto Canal RCN).

Este viernes 30 de enero se definió de manera definitiva la Placa de la tercera semana de La casa de los famosos Colombia en donde seis participantes quedaron en riesgo de eliminación y solo uno de ellos podría decirle adiós a la competencia el próximo domingo 1 de febrero.

¿Por qué Eidevin está en Placa en La casa de los famosos Colombia?

La gala de nominación del pasado miércoles 28 de enero dejó como resultado una Placa parcial en la que siete participantes quedaron en riesgo de eliminación. Algunos llegaron por decisión del público, otros por el líder y otros por votación de los mismos integrantes de La casa de los famosos Colombia, tal como ocurrió con Eidevin López, quien fue puesto en riesgo por sus compañeros.

Eidevin usó su poder de salvación y quedó fuera de riesgo en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Por esta razón, el joven aprovechó la oportunidad en la prueba de salvación, en la que resultó ganador, para posteriormente enfrentarse a Juanse Laverde, líder de la semana, en el robo de este beneficio. El reto terminó con éxito para Eidevin, quien logró salir de Placa en la gala de este viernes 30 de enero.

¿Cómo quedó la Placa de nominados de La casa de los famosos Colombia este viernes 30 de enero?

De esta manera, se definió la Placa de la tercera semana de La casa de los famosos Colombia en donde siete participantes serán sometidos a votación por el público para defender su lugar dentro de la competencia, al menos por una semana más. Los participantes en riesgo de eliminación son:

  • Jay Torres (Nominado por el líder, Juanse Laverde)
  • Marilyn Patiño (Nominada por la casa)
  • Alexa Torres (Nominada por la casa)
  • Sofía Jaramillo (Nominada por el público)
  • Campanita (Nominado por el público)
  • Lorena Altamirano (Nominada por poder entregado por Juanse Laverde)

¿Cómo votar por tu participante favorito en La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones para salvar a tu participante favorito ya se encuentran abiertas, y estas son en positivo, es decir, se vota por el participante que NO quieres que salga de la competencia. Sin aún no sabes cómo hacerlo solo debes seguir estos pasos:

  • Ingresa al sitio web oficial de lacasadelosfamososcolombia.com en donde encontrarás todas las votaciones de La casa (eliminación, salvación, expulsión, nominación).
  • Haz clic en “Votaciones de eliminación”.
  • Elige a tu participante favorito y da clic en “Votar”.
Se movió la Placa: Eidevin activó su salvación y cambió el destino de la gala. (Foto Canal RCN).
