Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Viuda de Martín Elías enfrenta luto tras muerte de ser querido: “te vamos a recordar”

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, atraviesa un nuevo luto tras confirmarse la muerte de un ser querido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Viuda de Martín Elías vuelve a vestir de luto tras la muerte de un ser querido
Viuda de Martín Elías vuelve a vestir de luto tras la muerte de un ser querido. (Foto AFP | Freepik).

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías atraviesa un nuevo momento de luto tras confirmarse en las últimas horas la muerte de un ser querido. La noticia generó diversos mensajes de solidaridad hacia la mujer y puso nuevamente la atención sobre la situación personal que enfrenta la familia del recordado cantante.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el ser querido de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, que falleció recientemente?

A través de una emotiva publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, Dayana Jaimes reveló que atraviesa un nuevo luto.

La viuda de Martín Elías reposteó una publicación en la que se informaba sobre el fallecimiento del comandante José Mauricio Acosta Rodríguez, jefe de la Estación de Policía de Uribia, en La Guajira, quien era un amigo cercano de su familia y de su círculo social.

Artículos relacionados

Jaimes destacó varias cualidades del uniformado, quien, según reportes, falleció a causa de un infarto fulminante. Lo describió como una persona alegre, amable, entregada a Dios y comprometida con su comunidad.

"El Mao cariñoso, divertido, amable y siempre dispuesto a servir. Así te vamos a recordar: entregado a la Iglesia, a la comunidad y a todos los que tuvimos la bendición de conocerte", expresó Dayana Jaimes.

¿Qué mensajes recibió Dayana Jaimes tras revelar el fallecimiento de su amigo?

La publicación generó múltiples mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes acompañaron a Dayana Jaimes en este difícil momento por medio de comentarios llenos de amor y comprensión.

Artículos relacionados

Comentarios como: “Fuerza, Dayana. Que Dios te dé mucha fortaleza en este momento tan duro”, “Mis más sinceras condolencias. Un abrazo lleno de luz y amor”, “No hay palabras para aliviar el dolor, pero aquí estamos para acompañarte”, “Que el recuerdo de tu amigo viva siempre en tu corazón. Mucha fortaleza”, fueron algunos de los que destacaron entre cientos.

Por ahora, Dayana Jaimes no ha entregado nuevos detalles sobre esta situación, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado tras dar a conocer esta noticia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz abrió su corazón para contar cómo años atrás vivió una situación que la llevó a convertirse en una mujer fuerte.

Lo más superlike

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami contará además con la presentación de Hamilton, conocido como ‘Afrorockstar’.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal