Viuda de Martín Elías enfrenta luto tras muerte de ser querido: “te vamos a recordar”

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías atraviesa un nuevo momento de luto tras confirmarse en las últimas horas la muerte de un ser querido. La noticia generó diversos mensajes de solidaridad hacia la mujer y puso nuevamente la atención sobre la situación personal que enfrenta la familia del recordado cantante.

¿Cuál fue el ser querido de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, que falleció recientemente?

A través de una emotiva publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, Dayana Jaimes reveló que atraviesa un nuevo luto.

La viuda de Martín Elías reposteó una publicación en la que se informaba sobre el fallecimiento del comandante José Mauricio Acosta Rodríguez, jefe de la Estación de Policía de Uribia, en La Guajira, quien era un amigo cercano de su familia y de su círculo social.

Jaimes destacó varias cualidades del uniformado, quien, según reportes, falleció a causa de un infarto fulminante. Lo describió como una persona alegre, amable, entregada a Dios y comprometida con su comunidad.

"El Mao cariñoso, divertido, amable y siempre dispuesto a servir. Así te vamos a recordar: entregado a la Iglesia, a la comunidad y a todos los que tuvimos la bendición de conocerte", expresó Dayana Jaimes.

¿Qué mensajes recibió Dayana Jaimes tras revelar el fallecimiento de su amigo?

La publicación generó múltiples mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes acompañaron a Dayana Jaimes en este difícil momento por medio de comentarios llenos de amor y comprensión.

Comentarios como: “Fuerza, Dayana. Que Dios te dé mucha fortaleza en este momento tan duro”, “Mis más sinceras condolencias. Un abrazo lleno de luz y amor”, “No hay palabras para aliviar el dolor, pero aquí estamos para acompañarte”, “Que el recuerdo de tu amigo viva siempre en tu corazón. Mucha fortaleza”, fueron algunos de los que destacaron entre cientos.

Por ahora, Dayana Jaimes no ha entregado nuevos detalles sobre esta situación, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado tras dar a conocer esta noticia.