Altafulla regresó y revolucionó La casa de los famosos Colombia, ¿qué hizo el líder tirano?

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, volvió a la casa para desordenar todo.

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¿Cómo se definirán los roles dentro de La casa de los famosos?

Esta semana, los famosos deberán enfrentarse a una nueva dinámica en la que tendrán que asumir diferentes roles dentro del juego, y quienes no cumplan recibirán castigos.

Altafulla llegó con toda la energía a la casa para ayudar al líder tirano, Eidevin, quien se llevó el título tras una dura prueba contra Karola.

Su aparición generó expectación entre los participantes, quienes observaron cómo el líder tirano presentaba a su nuevo aliado y explicaba la dinámica de los roles.

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En la sala, el líder tirano, junto a Altafulla, definió los roles que tendrán los famosos: el pregonero real, el bufón, el cocinero, el criado o la sirvienta.

Cada uno deberá cumplir con sus responsabilidades diariamente y cambiarán de roles cada día. Aquellos que no cumplan con lo que se les asigne serán enviados al calabozo.

Altafulla desata caos en La casa de los famosos Colombia con nueva dinámica. (Foto: Canal RCN)

Altafulla les recordó a todos los participantes la importancia de ser genuinos y auténticos dentro de la competencia, sin dejarse llevar por lo que piensan o dicen afuera.

Además, compartió parte de su experiencia personal en la casa: reveló que fue nominado 12 veces y que nunca desarmó su maleta y cómo logró mantenerse firme durante la competencia de convivencia.

¿Qué consejos compartió Andrés Altafulla con los participantes de La casa de los famosos?

Altafulla narró cómo logró entrar a la casa luego de haber perdido en las votaciones iniciales y cómo finalmente regresó y se ganó la segunda temporada.

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Les hizo énfasis a los famosos sobre la importancia de ser auténticos y de conectarse con personas genuinas dentro del juego.

Con su regreso, Andrés Altafulla no solo se convirtió en aliado del líder tirano, sino también en un guía para los famosos.

Altafulla desata caos en La casa de los famosos Colombia con nueva dinámica. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, Eidevin escogió que las cocineras serán Alexa y Karola. Los bufones serán Tebi, Campanita y Yuli. Los sirvientes serán Juancho, Valentino, Mariana, Manuela y Palau. Por último, el pregonero real será Alejandro.