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Karola y Eidevin se disputaron el nuevo liderazgo tirano en La casa de los famosos, ¿quién ganó?

Un nuevo líder tirano tomó el control en La casa de los famosos Colombia y sorprendió a todos con las nueva tareas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin gana la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia
Eidevin gana la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Los famosos se disputaron una nueva prueba de liderazgo de la semana en La casa de los famosos Colombia, en la que finalmente Eidevin y Karola quedaron como finalistas.

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¿Cómo era la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia?

Ni Tebi ni Valentino pudieron participar, ya que Valentino había sido el líder anterior y Tebi estaba nominado tras la salida de Beba.

La prueba consistía en que los concursantes debían romper piñatas y encontrar unas llaves escondidas que les permitirían abrir una enorme caja.

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Después de la primera fase, los dos finalistas fueron Karola y Eidevin, quienes se enfrentaron nuevamente en vivo durante la gala de la noche del 16 de marzo de 2026.

Esta vez, debieron buscar otra vez las llaves en las piñatas para determinar quién se convertiría en el líder de la semana.

Finalmente, Eidevin ganó, mostrándose muy emocionado tras conocer el resultado.

Eidevin gana la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia
Eidevin gana la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El ganador debía bajar al calabozo para liberar la llave que abría una caja especial y activaba un descuento de Mercado Libre.

Tras esto, Eidevin se dirigió al cuarto del líder, donde, con la capa roja del rey, leyó el contenido de la caja de Pandora, que le otorgaba el poder de espionaje y lo declaraba líder tirano.

¿Qué pasó después de que Eidevin recibió el poder de líder?

Eidevin quedó sorprendido al ver a Altafulla en la habitación y lo recibió con gran emoción.

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Luego, se dirigió a sus compañeros y les pidió que cerraran los ojos mientras Altafulla les hablaba directamente quienes reaccionaron sorprendidos al ver al ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos.

Posteriormente, Carla y Marcelo explicaron a los participantes el rol del líder tirano y aclararon que todos debían cumplir con las órdenes que Eidevin solicitará, al igual que con Altafulla quien será como su asesor.

Eidevin gana la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia
Eidevin gana la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Los famosos deberán seguir estas indicaciones bajo pena de ser enviados al calabozo si no cumplen con los roles asignados.

No obstante Andrés Altafulla, se dirigió contándoles anécdotas y les dio algunos consejos a participantes de La casa de los famosos Colombia.

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