Amor familiar o navegar en altamar: así terminó la prueba de beneficio y castigo

Este viernes 30 de enero, los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a una nueva prueba de beneficio y castigo. Divididos por bandos, compitieron sin saberlo por el amor de su familia y por evitar la mala suerte de naufragar en altamar.

¿Quién ganó la prueba de beneficio y castigo de este viernes 30 de enero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a una nueva prueba de beneficio y castigo, en la que fueron divididos por bandos: habitación Calma vs. habitación Tormenta.

Así quedó el resultado final de la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Tras varios minutos de competencia, en los que tuvieron que trabajar en equipo para sacar cinco palabras de una piscina de pelotas ubicada frente a ellos y con las que debían armar una frase coherente en inglés, el Jefe declaró como ganadora a la habitación Calma.

De esta manera, los integrantes de la habitación Calma obtuvieron el beneficio, mientras que los participantes de la habitación Tormenta deberán asumir el castigo impuesto por el Jefe.

Vale la pena destacar que Juanse, líder de la semana, utilizó su poder de intercambio para cambiar a un participante del equipo ganador por uno del equipo perdedor. De esta manera, Lorena, del equipo perdedor, recibió el beneficio, mientras que Jay, del equipo ganador, asumió el castigo.

¿Cuál es el beneficio y castigo impuesto por El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este viernes se dio a conocer que los participantes de la habitación calma tuvieron como beneficio el poder no solo deleitarse con música en la cabina de radio de La casa de los famosos Colombia, sino que además reconfortaron su corazón con mensaje enviados por sus familiares.

Sin embargo, los participantes de la habitación tormenta corrieron con la mala suerte de experimentar lo que se siente estar en altamar, pues por orden de El Jefe tuvieron que arribar un bote y remar por turnos hasta completar 10 horas.

Así, mientras unos participantes disfrutaron de un momento emotivo y lleno de tranquilidad, otros tuvieron que afrontar una experiencia exigente, cumpliendo la orden de El Jefe como parte de la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia.