Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Revelan la lista de invitados al concierto de Yeison Jiménez en El Campín

En las últimas horas, el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dio a conocer los nombres de los artistas que estarán presentes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló la lista de invitados a su homenaje. Foto | Canal RCN.

El tan esperado homenaje a Yeison Jiménez que se llevará a cabo este sábado 31 de enero, ya tiene varios nombres confirmados, pues así lo ha dado a conocer el equipo de trabajo del fallecido cantante por medio de los canales oficiales.

Artículos relacionados

¿Qué artistas se presentarán este sábado 31 de enero en el homenaje a Yeison Jiménez?

El evento que hace parte de lo que ha denominado como 'Mi Promesa Tour 2.0', busca rendir tributo a quien era considerado una de las voces más importantes del género popular en Colombia, en una celebración que contará con la presencia de importantes artistas que esperan poder recordar y honrar el legado de Jiménez.

Artículos relacionados

Entre los artistas confirmados recientemente, se encuentra Natalia Jiménez, una cantante española con gran reconocimiento a nivel internacional, quien en su momento tuvo la oportunidad de compartir escenario y proyectos con el colombiano.

Artículos relacionados

Así mismo, fue anunciada la participación de Andy Rivera, exponente del género urbano, quien se suma a esta noche especial.

¿Cuáles artistas fueron confirmados para el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín?

Otro de los grupos que también hará presencia en el estadio, es Pasabordo, quien hace parte de la lista de invitados junto a Álex Campos, cantante de música cristiana que permitirá darle un aire emotivo a la celebración.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Estos son los artistas confirmados para el homenaje a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

A ellos, se suma Chayín Rubio, un cantante mexicano que hace parte de los invitados internacionales al homenaje.

Además de los artistas ya mencionados, también se conoció en las últimas horas que la banda oficial de Yeison Jiménez se presentará en esta velada, esto con el fin de poder mantener un poco lo que fue la esencia que caracterizó las composiciones del artista.

Así mismo, se conoció que algunos artistas cercanos del género popular como Jhonny Rivera y Pipe Bueno, no podrán asistir al homenaje del 31 de enero debido a compromisos previamente adquiridos, por lo que no harán parte del cartel de esa noche.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Ellos son los artistas confirmados para el homenaje de Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

Por ahora, miles de fanáticos están listos para homenajear al artista y recordarlo en una noche que promete ser inolvidable y en la que Yeison será recordado como el gran intérprete que fue.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira se mostró emocionada, pero también sorprendida por el récord logrado. Shakira

Las palabras de Shakira tras romper un récord Guinness, ¿por qué se sorprendió?

Shakira sumó un nuevo logro a su carrera artística, pero reveló algo que le sorprendió mucho.

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló su reacción antes de llenar su primer estadio.

¿Bad Bunny se retira de la música? La frase que encendió las alarmas sobre su futuro Bad Bunny

¿Bad Bunny se retira de la música? La frase que encendió las alarmas sobre su futuro

Una frase de Bad Bunny en televisión desató rumores de retiro y encendió el debate sobre el futuro del artista puertorriqueño.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez hizo curiosa petición para su homenaje en El Campín: ¿de qué se trata?

En las últimas horas, familiares y equipo de trabajo de Yeison Jiménez revelaron petición dirigida a los asistentes del concierto.

Llega el 'Morning Show'. La casa de los famosos

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones