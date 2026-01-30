Revelan la lista de invitados al concierto de Yeison Jiménez en El Campín

El tan esperado homenaje a Yeison Jiménez que se llevará a cabo este sábado 31 de enero, ya tiene varios nombres confirmados, pues así lo ha dado a conocer el equipo de trabajo del fallecido cantante por medio de los canales oficiales.

¿Qué artistas se presentarán este sábado 31 de enero en el homenaje a Yeison Jiménez?

El evento que hace parte de lo que ha denominado como 'Mi Promesa Tour 2.0', busca rendir tributo a quien era considerado una de las voces más importantes del género popular en Colombia, en una celebración que contará con la presencia de importantes artistas que esperan poder recordar y honrar el legado de Jiménez.

Entre los artistas confirmados recientemente, se encuentra Natalia Jiménez, una cantante española con gran reconocimiento a nivel internacional, quien en su momento tuvo la oportunidad de compartir escenario y proyectos con el colombiano.

Así mismo, fue anunciada la participación de Andy Rivera, exponente del género urbano, quien se suma a esta noche especial.

¿Cuáles artistas fueron confirmados para el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín?

Otro de los grupos que también hará presencia en el estadio, es Pasabordo, quien hace parte de la lista de invitados junto a Álex Campos, cantante de música cristiana que permitirá darle un aire emotivo a la celebración.

Estos son los artistas confirmados para el homenaje a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

A ellos, se suma Chayín Rubio, un cantante mexicano que hace parte de los invitados internacionales al homenaje.

Además de los artistas ya mencionados, también se conoció en las últimas horas que la banda oficial de Yeison Jiménez se presentará en esta velada, esto con el fin de poder mantener un poco lo que fue la esencia que caracterizó las composiciones del artista.

Así mismo, se conoció que algunos artistas cercanos del género popular como Jhonny Rivera y Pipe Bueno, no podrán asistir al homenaje del 31 de enero debido a compromisos previamente adquiridos, por lo que no harán parte del cartel de esa noche.

Ellos son los artistas confirmados para el homenaje de Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

Por ahora, miles de fanáticos están listos para homenajear al artista y recordarlo en una noche que promete ser inolvidable y en la que Yeison será recordado como el gran intérprete que fue.