Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija mayor de Yeison Jiménez conmueve con estremecedora confesión tras la muerte del cantante

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, recientemente compartió una publicación en la que dio a conocer cuál era su mayor miedo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Hija de Yeison Jiménez conmueve con confesión tras la muerte del cantante. Foto | Rodrigo Varela.

En medio del duelo por la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente su hija mayor compartió un desgarrador mensaje con el que dio a conocer cómo ha sido para ella vivir la pérdida de su padre luego de aquel 10 de enero en el que se confirmó el accidente aéreo que cobró su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió la hija mayor de Yeison Jiménez tras varios días desde su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Camila Jiménez, hija del fallecido cantante ha construido una comunidad de miles de seguidores, compartió un sentido video en el que expresó con palabras lo que ha significado la muerte de su padre, dejando ver que, su mayor temor en la vida lo está enfrentando.

Artículos relacionados

"Mi mayor miedo ya lo viví y fue perder a quien me vio crecer, cuando me tocó verlo morir", escribió la joven en una de sus publicaciones en su cuenta de TikTok.

Artículos relacionados

El sentido mensaje de la menor, fue acompañado por una imagen en la que se le puede apreciar posando a la cámara mirando en dirección hacia un imponente caballo y se muestra reflexiva.

¿Qué dijo Camila Jiménez tras la muerte de Yeison Jiménez, su padre?

Como era de esperarse, la publicación de la hija mayor del artista de música popular recibió cientos de corazones y mensajes en los que sus seguidores le manifestaron todo su amor y sus deseos de que Dios acompañe a la familia en este doloroso momento.

"Ánimo preciosa que él te estará cuidando desde arriba", "No soy nada de tú papá, pero me duele mucho que se haya ido", "Dios te de mucha fortaleza a ti a tú familia", "Te aseguro que estará más presente en tú vida", escribieron los internautas.

Cabe señalar que, aunque Camila no es hija biológica de Yeison, el cantante la crió desde muy pequeña y le dio el cariño de un padre. Ella llegó a vivir con él y su madre en Bogotá cuando él decidió construir una vida familiar junto a ellos.


Hoy, 19 días desde que el intérprete de 'El Aventurero' partió de este plano terrenal, seguidores, familiares y amigos siguen honrando su vida y echando de menos su presencia y su música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz abrió su corazón para contar cómo años atrás vivió una situación que la llevó a convertirse en una mujer fuerte.

Lo más superlike

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami contará además con la presentación de Hamilton, conocido como ‘Afrorockstar’.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal