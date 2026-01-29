Hija mayor de Yeison Jiménez conmueve con estremecedora confesión tras la muerte del cantante

En medio del duelo por la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente su hija mayor compartió un desgarrador mensaje con el que dio a conocer cómo ha sido para ella vivir la pérdida de su padre luego de aquel 10 de enero en el que se confirmó el accidente aéreo que cobró su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió la hija mayor de Yeison Jiménez tras varios días desde su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Camila Jiménez, hija del fallecido cantante ha construido una comunidad de miles de seguidores, compartió un sentido video en el que expresó con palabras lo que ha significado la muerte de su padre, dejando ver que, su mayor temor en la vida lo está enfrentando.

"Mi mayor miedo ya lo viví y fue perder a quien me vio crecer, cuando me tocó verlo morir", escribió la joven en una de sus publicaciones en su cuenta de TikTok.

El sentido mensaje de la menor, fue acompañado por una imagen en la que se le puede apreciar posando a la cámara mirando en dirección hacia un imponente caballo y se muestra reflexiva.

¿Qué dijo Camila Jiménez tras la muerte de Yeison Jiménez, su padre?

Como era de esperarse, la publicación de la hija mayor del artista de música popular recibió cientos de corazones y mensajes en los que sus seguidores le manifestaron todo su amor y sus deseos de que Dios acompañe a la familia en este doloroso momento.

"Ánimo preciosa que él te estará cuidando desde arriba", "No soy nada de tú papá, pero me duele mucho que se haya ido", "Dios te de mucha fortaleza a ti a tú familia", "Te aseguro que estará más presente en tú vida", escribieron los internautas.

Cabe señalar que, aunque Camila no es hija biológica de Yeison, el cantante la crió desde muy pequeña y le dio el cariño de un padre. Ella llegó a vivir con él y su madre en Bogotá cuando él decidió construir una vida familiar junto a ellos.



Hoy, 19 días desde que el intérprete de 'El Aventurero' partió de este plano terrenal, seguidores, familiares y amigos siguen honrando su vida y echando de menos su presencia y su música.