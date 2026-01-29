Juan Palau y Kiño se unieron en una nueva combinación musical y estrenaron ‘Bombonera’, una canción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y promete impactar el género urbano.

¿Cómo se llama la nueva canción de Juan Palau, habitante de La casa de los famosos Colombia?

Palau, actual habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, quiere seguir irrumpiendo con fuerza en la escena musical, no solo de Colombia sino de toda Latinoamerica, esto tras el éxito de su sencillo ‘Duele’.

‘Duele’ le permitió a Palau llegar a nuevos mercados del continente y sumar más fanáticos. El videoclip del sencillo ya superó las 700 mil visualizaciones en YouTube.

‘Duele’ hizo que Palau liderará durante cuatro semanas consecutivas el chat de artistas emergentes en Ecuador, llegando incluso a ocupar la primera posición de lo más sonado en la radio ecuatoriana.

Juan Palau sigue trabajando para llegar a más mercados en Latinoamérica y España. (Foto Canal RCN)

Ahora, el objetivo del artista colombiano es internacionalizar más su carrera y para ello pretender abrirse paso en mercados como el de Perú y España.

‘Bombonera’ se describe como una “explosión urbana” que contiene sonidos frescos y llenos de actitud.

El video oficial fue grabado entre Colombia y España y está inspirado en el amor, la pasión y la lealtad. Cuenta, además, con influencias futboleras, pues los artistas portan camisetas de la Selección Colombia y de Argentina.

‘Bombonera’ irrumpe en el mercado musical en un año en que hay Mundial de Fútbol, pero también buscando ser un himno para quienes afrontan el desamor y lo hacen sin victimizarse.

¿Quién es Juan Palau, cantante y habitante de La casa de los famosos Colombia?

Juan Palau ha venido trabajando fuerte para ganar protagonismo en la industria musical. Desde el lanzamiento de ‘Ares’ y pasando por ‘Duele’, el colombiano ha buscado abrirse campo y sumar más y más seguidores.

Dentro de su repertorio, Palau combina ritmos pegajosos y con una vibra nostálgica, además, ha buscado darle vuelco total al reguettón al fusionarlo con afrobeat.

Juan Palau ha buscado imprimir su propio sello a través de diversos ritmos en sus canciones. Foto: RCN

Juan Palau es cantante, pero también se le ha medido a distintos retos en su carrera. En 2023 hizo parte de ‘Survivor, La isla de los famosos’ y este año es uno de los habitantes de La casa de los famosos Colombia.

El artista es uno de los 24 habitantes que eligió El Jefe para esta temporada y ya tuvo que enfrentarse al cuarto de eliminación, aunque logró salir airoso y tiene la ilusión de avanzar mucho más en la competencia.