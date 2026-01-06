Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Juan Palau sorprendió a sus seguidores al revelar quienes, desde su perspectiva, serán “muebles” de La casa de los famosos 2026. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y llamaron la atención de los internautas que, desde hace un tiempo, preguntan cuál será su rol en el reality.

¿Quién es Juan Palau?

Juan Sebastián Palau es un cantante, compositor y actor colombiano que ha ganado reconocimiento por combinar su carrera musical con la actuación. Comenzó en la música a los 14 años y se especializa en géneros urbanos como reggae, reguetón y freestyle rap.

Juan Palau, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

A lo largo de su carrera, ha sido nominado como “Mejor Artista Urbano” en los Premios Mi Gente 2020 y como “Actor Revelación” en los Premios India Catalina 2022. También participó en La Isla de los Famosos 2023 de Canal RCN, donde mostró sus habilidades físicas y su capacidad para los retos de convivencia extrema.

¿Qué ha dicho Juan Palau sobre su participación en La casa de los famosos?

Juan Palau ha señalado que su ingreso al reality representa uno de los retos más importantes de su carrera, ya que le exige mostrar su vida privada ante el público de una manera inédita. El artista busca que los televidentes lo conozcan tal como es, más allá de los personajes que interpreta en televisión.

Juan Palau habla de su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Palau ha afirmado que quiere ser un participante activo, cuidando de sus interacciones para evitar conflictos innecesarios. Considera que el reality es una oportunidad para acercarse a sus seguidores en Colombia y otros países, mostrando su faceta musical mientras convive con los demás concursantes.

¿Quiénes serán los muebles de La casa de los famosos, según Juan Palau?

En los realities, los “muebles” son los concursantes que no generan contenido ni interacción relevante. Su presencia se limita a ocupar un espacio sin influir en las dinámicas del programa, ni generar contenido e interacción.

A través de un video publicado en Instagram, Palau presentó a los que protagonizarían este papel en La casa de los famosos 2026. Se trata de: Sara Uribe, Frank Luna, más conocido como Campanita y el mismo Juan Palau.

Los internautas destacaron cómo los participantes respondieron a quienes cuestionaban su papel en el programa. A través del video, se les ve bailando y riéndose, evidenciando que, según sus propias palabras, “los muebles también bailan”.

El contenido generó expectativa sobre la dinámica dentro de La casa de los famosos 2026, reality que se estrenará el 12 de enero por Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com