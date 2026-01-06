Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Juan Palau, participante de La casa de los famosos 2026, sorprendió al revelar quienes serían ‘los muebles’ de esta temporada.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Juan Palau habla de los muebles de La casa de los famosos 2026
Estos serían los muebles de La casa de los famosos 2026, según Juan Palau / (Foto del Canal RCN)

Juan Palau sorprendió a sus seguidores al revelar quienes, desde su perspectiva, serán “muebles” de La casa de los famosos 2026. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y llamaron la atención de los internautas que, desde hace un tiempo, preguntan cuál será su rol en el reality.

Artículos relacionados

¿Quién es Juan Palau?

Juan Sebastián Palau es un cantante, compositor y actor colombiano que ha ganado reconocimiento por combinar su carrera musical con la actuación. Comenzó en la música a los 14 años y se especializa en géneros urbanos como reggae, reguetón y freestyle rap.

¿Quién es Juan Palau?
Juan Palau, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

A lo largo de su carrera, ha sido nominado como “Mejor Artista Urbano” en los Premios Mi Gente 2020 y como “Actor Revelación” en los Premios India Catalina 2022. También participó en La Isla de los Famosos 2023 de Canal RCN, donde mostró sus habilidades físicas y su capacidad para los retos de convivencia extrema.

Artículos relacionados

 

¿Qué ha dicho Juan Palau sobre su participación en La casa de los famosos?

Juan Palau ha señalado que su ingreso al reality representa uno de los retos más importantes de su carrera, ya que le exige mostrar su vida privada ante el público de una manera inédita. El artista busca que los televidentes lo conozcan tal como es, más allá de los personajes que interpreta en televisión.

¿Qué ha dicho Juan Palau sobre su participación en La casa de los famosos?
Juan Palau habla de su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Palau ha afirmado que quiere ser un participante activo, cuidando de sus interacciones para evitar conflictos innecesarios. Considera que el reality es una oportunidad para acercarse a sus seguidores en Colombia y otros países, mostrando su faceta musical mientras convive con los demás concursantes.

Artículos relacionados

¿Quiénes serán los muebles de La casa de los famosos, según Juan Palau?

En los realities, los “muebles” son los concursantes que no generan contenido ni interacción relevante. Su presencia se limita a ocupar un espacio sin influir en las dinámicas del programa, ni generar contenido e interacción.

A través de un video publicado en Instagram, Palau presentó a los que protagonizarían este papel en La casa de los famosos 2026. Se trata de: Sara Uribe, Frank Luna, más conocido como Campanita y el mismo Juan Palau.

Los internautas destacaron cómo los participantes respondieron a quienes cuestionaban su papel en el programa. A través del video, se les ve bailando y riéndose, evidenciando que, según sus propias palabras, “los muebles también bailan”.

El contenido generó expectativa sobre la dinámica dentro de La casa de los famosos 2026, reality que se estrenará el 12 de enero por Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Manuela Gómez y Sara Uribe tienen una enemistad? Sara Uribe

¿Manuela Gómez y Sara Uribe tienen una enemistad? ¡Esta fue su confesión!

Sara Uribe y Manuela Gómez hablaron sobre su relación y revelaron si existe una enemistad tras compartir varios realities.

Sara Uribe le dedica emotivo mensaje a su hijo La casa de los famosos

Sara Uribe dedica mensaje a su hijo antes de ingresar a La casa de los famosos: “Tiene un propósito”

Sara Uribe envió un mensaje a su hijo tras confirmar su cupo en La casa de los famosos, reality que los distanciará por un tiempo.

Eidevin López se alista para ingresar a La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Eidevin López recibió consejos de Norma Nivia y Mateo Varela antes de La casa de los famosos 3

Eidevin López se alista para ingresar a La casa de los famosos 2026 tras recibir consejos de Norma Nivia y Mateo Varela.

Lo más superlike

Exparticipante de La casa de los famosos generó revuelo. Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación con su expareja

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación y sorprendió con románticas fotografías en redes.

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo Miley Cyrus

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine