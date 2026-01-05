Cintia Cossio recordó la situación sobrenatural que vivió su mamá en su propia casa

Cintia Cossio sorprendió al relatar una serie de hechos ocurridos dentro de la casa de su mamá, donde la presencia de objetos extraños llevó a su familia a considerar que algo sobrenatural estaba sucediendo en el hogar.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Qué experiencia contó Cintia Cossio?

Durante su participación en el pódcast Vos podés, Cintia Cossio habló de una experiencia que marcó profundamente a su familia. La creadora de contenido explicó que dentro de la casa de su mamá comenzaron a presentarse situaciones que fueron asociadas a prácticas oscuras realizadas por personas cercanas.

Cintia Cossio recordó una experiencia sobrenatural / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La influencer señaló que todo se dio mientras vivían en el barrio Popular Uno, cuando algunos comportamientos dentro del entorno familiar empezaron a generar sospechas. Según contó, uno de los primeros episodios ocurrió cuando observó a una familiar ingresar a la vivienda y dejar algo escondido, sin que nadie más lo notara.

Cintia relató que, tras notar la acción, decidió revisar el lugar y avisarle a su mamá. Al hacerlo, encontraron restos de ratas disecadas debajo del lavaplatos. Este hallazgo generó confusión en la familia, ya que ninguno recordaba haber colocado esos elementos allí, ni tenía una explicación sobre su presencia.

¿Qué otros elementos encontró Cintia Cossio?

El relato continuó con otro episodio que aumentó las sospechas. Cossio explicó que, tras recibir una advertencia de terceros, su mamá decidió revisar una planta decorativa que tenían en la casa.

La mamá de Cintia Cossio encontró elementos extraños en su casa / (Foto de Freepik)

Aunque el objeto era completamente artificial y no debía contener ningún tipo de material natural, en su interior encontraron elementos que, según personas cercanas, suelen ser utilizados en prácticas espirituales realizadas con un propósito dirigido hacia quienes habitan el lugar.

“¿Cómo es posible que en una planta artificial había tierra de cementerio, había pelos, había gusanos? Una cantidad de cochinadas ahí”, preguntó Cintia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex opina sobre los hombres que entrarán a La casa de los famosos 3: "Dos caras bonitas"

¿Cómo actuó la mamá de Cintia Cossio?

Ante la incertidumbre, la mamá de Cintia recibió distintas recomendaciones sobre cómo proceder con los elementos. Finalmente, una persona cercana le sugirió deshacerse de ellos en agua en movimiento, como un río o una quebrada, opción que decidió seguir al considerarla la más adecuada en ese momento.

Cossio destacó que estas situaciones no fueron hechos aislados y que se repitieron en distintas ocasiones, afectando el ambiente familiar. Los internautas afirman que el testimonio de la influencer permitió conocer una faceta poco visible de su vida y abrió el debate sobre este tipo de prácticas dentro de entornos familiares.