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Altafulla confesó cómo terminó su exrelación con Karina García: ¿bien o mal?

Carla Giraldo entrevistó a Altafulla, quien hizo una inesperada confesión acerca de cómo terminó con Karina García.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Altafulla confesó cómo terminó su exrelación con Karina García: ¿qué dijo?
¿Qué confesión hizo Altafulla sobre Karina García? | Foto: Buen Día, Colombia

En las últimas horas, el nombre de Altafulla se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante del género urbano y por ser el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por su reciente regreso.

En la gala del pasado 16 de marzo, Altafulla tuvo la oportunidad en regresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, no solo por cautivar con los inesperados acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada.

Por esta razón, la presentadora Carla Giraldo, realizó una dinámica de preguntas con Altafulla tras su reciente ingreso a la competencia. Además, hizo una inesperada confesión sobre Karina García.

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¿Cuál fue la inesperada confesión que Altafulla hizo sobre Karina García?

Recientemente, Carla le hizo una serie de preguntas a Altafulla a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 141 mil seguidores, en el que el artista realizó una gran variedad de confesiones.

Altafulla confesó cómo terminó su exrelación con Karina García: ¿qué dijo?
Esto le preguntó Carlga Giraldo a Altafulla sobre Karina García. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, una de las preguntas que más acaparó la atención mediática por parte de Altafulla fue acerca de cómo terminó su exrelación con Karina García, pues, expresó las siguientes palabras:

¿Cómo terminamos con Karina?, le preguntó Carla a Altafulla, quien respondió: “bien súper bien, si me la encuentro, la saludo”.

Así también, Altafulla respondió que en estos momentos está soltero, pues está enfocado en todos sus proyectos a nivel personal y profesional, sacando adelante todos los éxitos que tiene a nivel musical.

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¿Cómo fue el regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia?

El pasado 16 de marzo, el cantante Altafulla tuvo la oportunidad de regresar a La casa de los famosos Colombia para cautivar a los famosos no solo con su presencia, sino que también, con todos los acontecimientos que se presentarán durante esta semana.

 

Altafulla confesó cómo terminó su exrelación con Karina García: ¿qué dijo?
¿Cómo fue el regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, Altafulla será testigo de los acontecimientos que se presentarán por parte de Eidevin López, quien es líder y, durante esta semana se presentarán inesperados acontecimientos los cuales tomará por sorpresa a todos durante la semana de la “tiranía” en La casa de los famosos Colombia.

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