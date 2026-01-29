Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Nicolás Arrieta se ha convertido con el paso de los días en uno de los participantes más polémicos de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sale a la luz foto de Nicolás Arrieta cuando estaba más joven. (Foto Canal RCN)

¿Cómo lucía Nicolás Arrieta?

Por eso, el Canal RCN quiso recordar cómo lucía el YouTuber hace algunos años atrás y su cambio es sorprendente.

En la imagen, se puede ver a un joven Nicolás con menos tatuajes y con abundante cabellera, todo lo contrario a su aspecto actual, donde tiene la cabeza rapada.

Nicolás generó controversia en el pasado posicionamiento donde arremetió contra Tebi Bernal.

El momento fue tan tenso que sus compañeros optaron por intervenir para evitar que alguno de los dos cruzara los límites.

En esa jornada quedó eliminado el modelo y deportista Renzo Meneses al obtener la menor cantidad de votos por parte del público.

¿Cómo ha sido la convivencia de Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en la última semana?

Tras los enfrentamientos, la convivencia ha mostrado un giro inesperado. Nicolás ha llevado una relación más tranquila con Tebi Bernal, incluso se les vio compartiendo en la actividad de la pasarela de imitación, donde los participantes debían personificar a sus rivales de la forma más precisa posible.

Este momento permitió ver un lado más relajado del creador de contenido, quien dejó atrás las tensiones para disfrutar del reto junto a sus compañeros.

Además, se llevó a cabo la prueba de salvación entre los famosos, excepto el líder.

En esta dinámica, los participantes debían mover huevos de un punto al otro por un puente de gallinas usando únicamente los dedos.

La competencia estuvo cargada de nervios y risas, y finalmente Eidevin resultó vencedor, lo que lo llevó a enfrentarse con Juanse Laverde por el poder de la salvación.

Uno de los temas que más intriga ha despertado en los últimos días es la identidad del supervillano de la casa.

Nicolás ha manifestado que está tratando de descifrar quién está detrás de los sabotajes y que no ha pensado en otra cosa y que no descansará hasta dar con el responsable.