Emiro Navarro presumió nuevo procedimiento estético en el rostro: así quedó

Emiro Navarro, una de las figuras del mundo digital que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente sorprendió al presumir el nuevo procedimiento estético que se hizo en el rostro.

¿Cuál fue el nuevo procedimiento estético que Emiro Navarro se hizo en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido ostenta millones de seguidores, impacto al compartir el resultado de su nuevo diseño de sonrisa, un nuevo cambio en su apariencia que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

"¡La nueva sonrisa de @emiro_navarro ya es oficial! Ustedes lo pidieron, lo esperaron… y llegó la hora", escribió en su cuenta de Instagram la doctora que estuvo a cargo de la nueva sonrisa de Emiro.

En el video, que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, se puede observar con lujo de detalle el resultado de esta intervención, además de la evidente satisfacción del influencer por lucir una nueva apariencia.

Así quedó Emiro Navarro tras realizarse diseño de sonrisa. Foto | Canal RCN.

¿Qué se hizo Emiro Navarro en los dientes?

En el mismo audiovisual, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó con palabras lo feliz que se siente de esta nueva versión y de haber tomado esta decisión:

"Cuando tienes esa tranquilidad mi amor, la sonrisa te cambia el rostro se te ilumina y no por exagerado sino porque así debe ser, natural, radiante", comentó.

Como era de esperarse, la publicación causó furor entre su 'Fandom', pues en cuestión de segundos inundaron el post como amorosos mensajes en los que manifestaron su total aprobación con su nuevo look.

"Date, con esa sorisa tan top", "Estás hermoso mi Emiro te amo", "Quedaste wow", "Me encantó tu diseño de sonrisa", "Volvió Emiro, ya no es pidaña", escribieron los internautas.

Emiro Navarro presumió nuevo procedimiento en su rostro, así quedó. Foto | Canal RCN.

Además de llamar la atención por su nueva sonrisa, hubo un tema que también dio de qué hablar y es su notable cambio respecto a su peso, situación que llevó a que las opiniones entre los usuarios estuvieran dividas, pues, por un lado, hubo quienes lo elogiaron por su delgadez, pero otros, se mostraron preocupados.

Aunque el finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no se ha referido sobre el tema, sus fans esperan que se sienta tranquilo y, lo más importante, que su salud esté en las mejores condiciones.