Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro presumió nuevo procedimiento estético en el rostro: así quedó

Emiro Navarro, finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, capturó la atención de sus seguidores y recibió una lluvia de elogios por esta decisión.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia - Persona realizándose procedimiento facial.
Emiro Navarro sorprendió al mostrar procedimiento estético. Foto | Canal RCN - Freepik.

Emiro Navarro, una de las figuras del mundo digital que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente sorprendió al presumir el nuevo procedimiento estético que se hizo en el rostro.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el nuevo procedimiento estético que Emiro Navarro se hizo en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido ostenta millones de seguidores, impacto al compartir el resultado de su nuevo diseño de sonrisa, un nuevo cambio en su apariencia que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Artículos relacionados

"¡La nueva sonrisa de @emiro_navarro ya es oficial! Ustedes lo pidieron, lo esperaron… y llegó la hora", escribió en su cuenta de Instagram la doctora que estuvo a cargo de la nueva sonrisa de Emiro.

Artículos relacionados

En el video, que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, se puede observar con lujo de detalle el resultado de esta intervención, además de la evidente satisfacción del influencer por lucir una nueva apariencia.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Así quedó Emiro Navarro tras realizarse diseño de sonrisa. Foto | Canal RCN.

¿Qué se hizo Emiro Navarro en los dientes?

En el mismo audiovisual, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó con palabras lo feliz que se siente de esta nueva versión y de haber tomado esta decisión:

"Cuando tienes esa tranquilidad mi amor, la sonrisa te cambia el rostro se te ilumina y no por exagerado sino porque así debe ser, natural, radiante", comentó.

Como era de esperarse, la publicación causó furor entre su 'Fandom', pues en cuestión de segundos inundaron el post como amorosos mensajes en los que manifestaron su total aprobación con su nuevo look.

"Date, con esa sorisa tan top", "Estás hermoso mi Emiro te amo", "Quedaste wow", "Me encantó tu diseño de sonrisa", "Volvió Emiro, ya no es pidaña", escribieron los internautas.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro presumió nuevo procedimiento en su rostro, así quedó. Foto | Canal RCN.

Además de llamar la atención por su nueva sonrisa, hubo un tema que también dio de qué hablar y es su notable cambio respecto a su peso, situación que llevó a que las opiniones entre los usuarios estuvieran dividas, pues, por un lado, hubo quienes lo elogiaron por su delgadez, pero otros, se mostraron preocupados.

Aunque el finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no se ha referido sobre el tema, sus fans esperan que se sienta tranquilo y, lo más importante, que su salud esté en las mejores condiciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz abrió su corazón para contar cómo años atrás vivió una situación que la llevó a convertirse en una mujer fuerte.

Lo más superlike

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami contará además con la presentación de Hamilton, conocido como ‘Afrorockstar’.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal