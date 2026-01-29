El Partido de la Historia entre Atlético Nacional e Inter Miami será el escenario ideal para la presentación de un artista colombiano que ha venido dando grandes pasos en la industria de la música.

¿Quién es el artista colombiano que se presentará en El Partido de la Historia entre Inter Miami y Atlético Nacional?

Hamilton, conocido como Afrorockstar, llevará su música y toda su energía al encuentro que se disputará este sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Además de apreciar a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, los asistentes podrán disfrutar de la puesta en escena de este cantante nacido en Cartagena y que ya ha hecho colaboraciones con figuras de la música urbana como Ryan Castro y Nanpa Básico.

Ryan Castro lanzó el año pasado '4LIFE' junto al cartagenero Hamilton. | AFP: Ethan Miller

Su participación refuerza el carácter cultural y artístico de un evento que trasciende lo deportivo y posiciona a Colombia ante los ojos del mundo.

¿Quién es Hamilton, artista que cantará en El Partido de la Historia?

Hamilton fue elegido para llevar sus canciones a este encuentro deportivo gracias a su crecimiento en la música urbana y el Afrobeats colombiano.

El cantautor recibió dos nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026, en las categorías ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’, por su éxito ‘Mi Reina’ junto a Nanpa Básico. Además, cerró el 2025 con la canción número uno en la radio colombiana, ‘4LIFE’, junto a Ryan Castro, consolidándose como una figura clave de la música latina actual.

Leimor Hamilton Solera es el nombre completo de este artista nacido en el caribe colombiano. Su género principal es el Afrobeat, pero también ha venido incursionando en la música urbana; su deporte favorito es el fútbol y ‘El príncipe del rap’ es su serie favorita.

La cita con Hamilton y El Partido de la Historia será este sábado 31 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín. El balón rodará sobre las 5 de la tarde.

¿Qué es El Partido de la Historia?

El Partido de la Historia fue denominado el juego que enfrentará a Inter Miami contra Atlético Nacional. Será la primera vez que Messi jugará en la capital de Antioquia, pues ya lo había hecho en Bogotá, Barranquilla y el Eje Cafetero.

Lionel Messi jugará con Inter Miami ante Atlético Nacional. Fotos: AFP / Chandan Khanna - Jaime Saldarriaga

‘El verde paisa’ afronta este duelo en pleno inicio de temporada. El conjunto verdolaga ya arrancó su participación en la Liga colombiana, mientras se alista para enfrentar a Millonarios por la Copa Sudamericana.

Inter Miami, por su parte, cerró el 2025 de gran manera, pues ganó por primera vez en su historia el campeonato de la MLS.