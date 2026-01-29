Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón hizo petición a El Jefe tras ser señalada por los participantes como el supervillano

Yina Calderón sorprende con polémica petición a El Jefe tras ser señalada como el supervillano en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas
Tras ser acusada de supervillana, Yina Calderón le hace solicitud directa a El Jefe
Tras ser acusada de supervillana, Yina Calderón le hace solicitud directa a El Jefe. (Foto Canal RCN).

Los sabotajes del supervillano de La casa de los famosos Colombia continúan causando estragos dentro del reality y los participantes ya empiezan a crear sus propias teorías sobre quién podría ser este personaje. Incluso, algunos han llegado a pensar que podría tratarse de Yina Calderón, exparticipante del programa. A raíz de esto, la polémica influenciadora hizo una inesperada petición a El Jefe.

¿Por qué los participantes de La casa de los famosos creen que Yina Calderón es el supervillano?

Luego de conocer la existencia de que hay un supervillano dentro de La casa de los famosos Colombia y que continúan los sabotajes, los participantes comenzaron a sacar sus propias conclusiones, siendo una de ellas bastante inesperada: que Yina Calderón está actuando bajo este rol y podría ingresar temporalmente a la competencia.

Yina Calderón rompe el silencio y hace inesperada petición a El Jefe
Yina Calderón rompe el silencio y hace inesperada petición a El Jefe. (Foto Canal RCN).

"En la temporada pasada ¿quién era 'su villana favorita'? El día del Juicio no digo: no hagan que me metan a vivir con ustedes, no sé qué... Firmó lo de Manuela con G.C", comentó Beba, obteniendo el apoyo de Campanita, quien mencionó que desde que ella entró bajo el rol de juez han estado pasando cosas extrañas dentro de la casa.

Sin embargo, todos sabemos que quien realmente está realizando los sabotajes es Juanda Caribe, supervillano elegido por los televidentes, y su cómplice Maiker.

¿Cuál fue la petición que hizo Yina Calderón a El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Tras ver las locas teorías de los participantes de La casa de los famosos Colombia en la que su nombre se vio involucrado, Yina Calderón lanzó una polémica petición a El Jefe en la que mencionó su intención de ingresar al reality temporalmente y apoderarse del rol de supervillano que actualmente desempeña Juanda Caribe.

"Jefe, con mucho gusto hago el favor y los visito unos días. De la orden y listo", mencionó Calderón por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Sin embargo, vale la pena aclarar que esto solo se trata de un comentario lanzado al aire y que no corresponde a una decisión definitiva.

Yina-Calderon-hizo-peticion-a-el-Jefe-tras-ser-senalada-por-los-participantes-como-el-supervillano-EM1
Yina Calderón sorprende con petición a El Jefe después de quedar como la supervillana. (Foto Canal RCN).
