Emiro Navarro generó preocupación tras impactante cambio físico: "no rebajes más"

El influenciador Emiro Navarro, compartió un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores por su pérdida de peso.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro impacta al mostrar su nueva apariencia. Foto | Canal RCN.

Emiro Navarro, recordado por su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales tras publicar un video en el que causó preocupación por su notable cambio de peso.

¿Por qué Emiro Navarro preocupó a sus seguidores en redes sociales?

Todo sucedió a raíz de una de sus más recientes apariciones en su cuenta oficial de Instagram, pues aunque lo que pretendía era presumir su nuevo diseño de sonrisa, terminó siendo tema de conversación por cuenta su evidente cambio de apariencia, pues para muchos es claro que bajó de peso.

En el video que cuenta con más de 1 millón de reproducciones, se puede apreciar al creador de contenido mostrando con lujo de detalle el resultado de su nueva sonrisa desde diferentes ángulos que no solo permiten apreciar sus dientes, sino también su delgada figura.

¿Qué le pasó a Emiro Navarro y por qué bajó de peso?

Debido a lo que para muchos ha sido una gran transformación física, dejaron ver a través de los comentarios su opinión, enviando, por un lado elogios al influencer, pero también expresando su asombro por cómo luce en la actualidad.

"Nena toda espectacular, pero no rebajes más, te queremos tan cuál estabas, "¿Nena estás aguantando hambre o qué? ya no eres nevera, nevecon, ahora toca decir que se nos derritió la nevera", "Quedo muy linda su sonrisa, lo amo pero no quiero que baje mas de peso", "Él queriendo que le miráramos la sonrisa, y todos viendo lo delgado que está", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro generó preocupación por su pérdida de peso. Foto | Canal RCN.

Aunque para muchos fue de tema de preocupación, otros no dudaron en elogiar que haya tomado la decisión de perder algunos kilos, pues desde su punto de vista con este peso luce bastante joven y se mucho mejor que antes.

¿Qué hizo Emiro Navarro para bajar de peso?

Cabe señalar que, en medio del debate que se generó frente a su nueva apariencia, hubo quienes exigieron respeto hacia el creador de contenido argumentando que no se debe opinar de cuerpos ajenos.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
La razón por la que Emiro Navarro generó preocupación en redes sociales. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el finalista de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN, no se ha pronunciado frente al tema para aclarar lo que sucede y dejar en claro su postura frente a lo que se ha dicho sobre su aspecto.

