Hijo de Luis Alfonso impresiona por su forma de cantar: así fue el momento que se hizo viral

El hijo de Luis Alfonso demostró su talento musical en un video que conmovió las redes sociales y generó orgullo familiar.

Por: Juan Sebastián Camargo
Hijo de Luis Alfonso sorprendió
Hijo de Luis Alfonso sorprendió con su talento para cantar. (Foto Canal RCN)

El hijo del cantante de música popular Luis Alfonso sorprendió con su talento para cantar.

Luis Alfonso cantó.
Luis Alfonso cantó en la canción en homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

¿Cómo mostró su talento para cantar el hijo de Luis Alfonso?

En un video que se hizo viral en redes sociales, se le puede ver al pequeño con un traje negro cantándole a una mujer.

En el divertido video se puede ver la personalidad y la seguridad que tiene el pequeño Agustín para interpretar la música popular.

El video enterneció no solamente a los internautas sino también a sus papás que se mostraron orgullosos de su talento.

Los seguidores resaltaron que el talento parece ser heredado de su padre, pero también reconocieron que el niño tiene un estilo propio que lo diferencia.

Para Luis Alfonso y su familia, este momento fue motivo de orgullo y alegría, pues ver a Agustín disfrutar de la música reafirma el legado artístico que se construye en casa.

¿Por qué estaba en la clínica el cantante Luis Alfonso?

Por otra parte, Luis Alfonso preocupó a sus seguidores al montar una historia desde la camilla de una clínica.

Sin embargo, el cantante tranquilizó a su comunidad al revelar que se trataba de una endoscopia de control para la gastritis que padece.

Recientemente participó en una canción homenaje al fallecido Yeison Jiménez, titulada “El aventurero en el cielo”.

En este tema se unió a reconocidos intérpretes de la música popular como Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar y Alan Ramírez.

La canción busca mantener viva la memoria y el legado musical de Yeison, resaltando la huella que dejó en el género y la falta que hará en la industria colombiana.

Este proyecto ha sido recibido con gran emoción por los seguidores, quienes valoran la unión de tantos artistas para rendir tributo a una figura tan importante.

Luis Alfonso, además, ha tratado de recordarlo en cada presentación y lugar al que va.

Incluso lo puso en el altar familiar donde pide por las almas de los que ya no están, demostrando el cariño y la admiración que siempre le tuvo.

