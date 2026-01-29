Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz, recordada por su destacada participación en La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales tras revelar que durante su adolescencia fue víctima de bully1ng.

¿Cuál fue la impactante revelación que hizo Yaya Muñoz sobre su etapa de colegio?

En medio del programa 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, la reconocida creadora de contenido abrió su corazón para exponer esta difícil situación que la afectó años atrás cuando se encontraba en el colegio.

"Sufrí demasiado con el tema del acné, de los huequitos y yo dije, me da igual, me vale mond* el tema de los huequitos", comentó frente a las cámaras.

Segundos más tarde, la mujer argumentó que más allá de la opinión que tengan los demás, para ella es mucho más valioso tener presente cada una de las cualidades que la hacen única y que le han permitido convertirse en lo que es hoy en día.

¿Qué confesión hizo Yaya Muñoz sobre su etapa de colegio?

Además de contar su testimonio sobre lo que vivió años atrás, la panelista del podcast no dudó en aprovechar este espacio para reflexionar sobre esta situación que experimentan gran parte de las mujeres en la sociedad

"Yo siento que todas las mujeres tenemos inseguridades, unas más que otras pero todas las tenemos, es aprendernos a querer y a tener la seguridad para así mismo reflejarla", argumentó la también modelo y presentadora.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Respecto a su reciente ruptura con el también exparticipante José Rodríguez, Yaya ha sido muy clara en expresar que el fin de su relación se dio en buenos términos y lejos de una situación del conflicto, además de revelar que este se dio el año pasado justo antes de la celebración de Navidad.

Yaya Muñoz abrió su corazón y compartió duro testimonio. Foto | Canal RCN.

Ante el fin del noviazgo, mucho se ha especulado sobre el tema, incluso, hace pocos días salió a la luz un video en el que Rodríguez fue captado con una misteriosa mujer que desató rumores de una nueva pareja, situación que llevó a que la misma Yaya diera a conocer su punto de vista.

"El muerto al hoyo, el vivo al baile, es un hombre soltero, yo soy una mujer soltera, él puede hacer lo que quiera (...) de hecho me alegra, lo importante es que esté bien, que esté feliz, le deseo que consiga su 50% rápido", señaló.

Por ahora, tal parece que ambos se mantienen enfocados en sus proyectos personales, pues así lo han dado a conocer a través de redes sociales.