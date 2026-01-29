Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental
Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano rompió el silencio y se refirió al futuro de su vida sentimental de manera contundente. La joven mujer, quien salió de una relación con Juan David Tejada tomó una drástica decisión relacionada a este aspecto de su vida.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el futuro de su vida sentimental?

En un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano se refirió a su vida sentimental de manera contundente, pero muy divertida, pues la creadora de contenido aprovechó un trend viral en la plataforma de video TikTok para hablar del tema.

Aida Victoria Merlano dejó a muchos atentos tras referirse a su futuro en el amor
Aida Victoria Merlano dejó a muchos atentos tras referirse a su futuro en el amor. (Foto Canal RCN).

En el audiovisual se puede observar a la joven influenciadora enseñar cómo luce con el cabello corto, luego con el cabello recogido, para finalmente mencionar al amor de su vida, pues así funciona el trend. Sin embargo, es en este último punto en el que hace una contundente revelación.

Según dejó ver la creadora de contenido, a raíz de las experiencias que ha tenido con sus exparejas, ha decidido que nunca más volverá a mostrar a un novio de manera publica ya que suele terminar mal.

"Ajooo, ¿qué dijiste? yo en la vida vuelvo a publicar un #$%& hombre", comentó.

¿Quién fue la última pareja de Aida Victoria Merlano?

Recordemos que luego de finalizar su noviazgo con el streamer colombiano Westcol, Aida Victoria Merlano inició una nueva relación con Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario.

Tras varios meses de relación la pareja anuncio que serían padres, pero no fue sino hasta poco después del nacimiento del bebé que se dio a conocer que su relación no estaba nada bien y que incluso hubo temas legales de por medio por agr3s10nes, y presunta estafa.

Actualmente la pareja comparten la custodia de su pequeño hijo Emiliano, quien actualmente vive junto a Aida Victoria Merlano bajo el mismo techo, así lo ha demostrado por medio de sus redes sociales.

Aida Victoria Merlano habló sin rodeos sobre lo que espera en su vida sentimental
Aida Victoria Merlano habló sin rodeos sobre lo que espera en su vida sentimental. (Foto Canal RCN).
