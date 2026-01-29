Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba y su cruda confesión sobre su salud mental en la línea de vida de La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, actual participante de La casa de los famosos Colombia abrió su corazón para contar los momentos más impactantes de su vida.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
El testimonio de Beba en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, abrió su corazón frente a las cámaras para hablar de los momentos que marcaron su vida y que la llevaron a convertirse en la mujer que es hoy en día.

¿Qué dijo Beba al presentar su línea de la vida en La casa de los famosos Colombia?

En diálogo con Carla Giraldo, la actual participante de esta tercera temporada del reality de convivencia presentó su línea de vida, un espacio propicio para contar su historia y mostrar su lado más vulnerable frente a millones de colombianos.

Nacida 1998 en la ciudad de Barraquilla, la joven inició hablando de su círculo familiar y recordando que, desafortunadamente, no guarda momentos felices de su infancia, pues aunque agradece la presencia de sus padres y la felicidad que vivió hasta cierto punto de su vida, un tiempo después empezó a experimentar problemas de autoestima que la llevaron a tener una relación difícil con su cuerpo.

Incluso, de acuerdo con su testimonio, tuvo problemas con su alimentación con los que batalló por años. Fue hasta cuando cursó 7/8 grado, que empezó a mejorar esta situación, además de conocer al que se convirtió en su primer novio, quien, en un principio fue un lugar seguro al darle la aprobación que ella necesitaba, pero a quien finalmente eliminó de su vida debido a la manipulación 3mocional de la que fue víctima.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Beba sobre su historia de vida en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles han sido los momentos más impactantes en la historia de Beba, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

Pasados los años y luego de enfrentar la pandemia, la joven decidió abandonar el país para cumplir sus sueños en Estados Unidos, sin embargo, el estado de salud de su padre en ese momento le impidieron continuar y regresó a Colombia, momento en el que coincidió con Andrés, su actual esposo.

Según lo comentó, aunque hoy goza de un matrimonio estable con su compañero de vida, no todo ha sido color de rosa, pues a lo largo del noviazgo ambos atravesaron situaciones que la llevaron a replantear el hecho de estar juntos. Pese a los obstáculos, señaló que hoy en día llevan 1 año y 5 meses de casados, dejando ver que, aunque quisieron dañar su relación, el amor fue más poderoso.

¿Cuánto lleva Beba, participante de La casa de los famosos Colombia con su esposo?

Finalmente, la hoy habitante de la casa más famosa del país, recordó que en 2024 estuvo expuesta a nivel nacional en un reality en el que la gente conoció una imagen muy distinta de ella, pues justo en este momento estaba atravesando por condiciones de su salud mental que la llevaron a reaccionar de cierta manera a diversas situaciones.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Beba presentó su línea de vida en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, Beba lleva una vida tranquila y asume el estar en La casa de los famosos Colombia, como la posibilidad de conocerse a sí misma, más allá de que otras personas lo hagan, además de definir su línea de vida como una muy "emocionante".

