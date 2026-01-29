Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde recibió dura sanción tras incumplir grave regla en La casa de los famosos Colombia

Durante la gala de hoy, el Jefe anunció la noticia e hizo un llamado a todos los participantes para acatar las órdenes de su casa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia.
Juanse Laverde recibió dura sanción por parte del Jefe. Foto | Canal RCN.

Las reglas de La casa de los famosos Colombia están para cumplirse, y eso una vez más quedó demostrado en el capítulo de hoy jueves 29 de enero luego de que el Jefe anunciara en la gala una nueva sanción tras el comportamiento inadecuado de un participante.

¿Cuál participante fue sancionado por el Jefe en La casa de los famosos Colombia?

En plena trasmisión, Carla Giraldo le hizo saber a Juanse Laverde que el Jefe tenía algo importante por decirle, pero antes se refirió a una situación que fue bastante evidente para muchos, y es que a lo largo del día se le vio con bastante sueño.

Dicho esto, el Jefe de la casa más famosa del país inició haciéndole saber al participante que lo notó cansado, decaído, y que incluso lo vio quedarse dormido, por lo que anunció su decisión de enviarlo directamente al 'Calabozo' para que hoy "duerma plácidamente ahí".

Además del castigo por incumplir una de las reglas de su casa, el Jefe le recordó a él y a los demás habitantes que allí no se duerme en el día, además de mencionarle que él como líder de la semana debe ser un ejemplo a seguir para todos.

¿Cuál fue la sanción que recibió Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia?

Dada las indicaciones del Jefe sobre el castigo de Juanse, Carla por su parte, procedió a pedirle a Valentino Lázaro que se encargara de tomar las llaves del 'Calabozo' para que sea él directamente quien lo lleve a este recinto de la casa.

Cabe señalar que la sanción del Jefe hacia el joven artista, llegó justo después de conocer que Eidevin López logró superarlo en la prueba de 'Robo de salvación' y quedarse con este beneficio que podrá utilizar el próximo viernes en la gala, situación que, muy seguramente lo llevará a jugar estratégicamente para elegir a quién sacar de la temida placa de nominados.

Por ahora, queda estar conectados al 24/7 para no perderse ningún detalle de lo que viene de aquí en adelante, pues a pocos días del domingo de eliminación los participantes empiezan a mover sus fichas.

