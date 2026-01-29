Juanse Laverde, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y se la entregó a Lorena: ¿qué obtuvo?

La Caja de Pandora volvió a ser abierta, esta vez durante la gala de este jueves 29 de enero, luego de que El Jefe le indicara a Juanse Laverde, líder de la semana, que lo hiciera. ¿La razón? Entregar el cofre que había en su interior al participante que él eligiera, sin imaginar lo que contenía.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿A quién le entregó Juanse Laverde el cofre que obtuvo de la Caja de Pandora?

Con poco tiempo para decidir a quién entregarle el cofre que obtuvo tras abrir la Caja de Pandora, Juanse Laverde optó por dárselo a Lorena Altamirano. El joven cantante explicó los motivos de su decisión al mencionar que la razón por la que se lo daba a la actriz era porque estaba con él en este juego, pues fue a ella a quien eligió para compartir su habitación.

Juanse Laverde, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y obtuvo un cofre que entregó a otro participante. (Foto Canal RCN).

Al recibirlo, Lorena Altamirano recibió la orden de los presentadores Carla para abrir el cofre y leer la tarjeta que se encontraba dentro. Con evidente nerviosismo, lo hizo y se llevó una gran e inesperada sorpresa, pues lo que contenía estaba lejos de ser positivo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez deja sin aliento a fans

La reacción de los demás participantes se hizo evidente, pues muchos se mostraron sorprendidos con la información que obtuvo al interior de este inesperado objeto, especialmente Juanse, quien no pudo ocultar sentirse culpable.

¿Qué información reveló el cofre que Juanse Laverde le entregó a Lorena Altamirano?

El cofre que Juanse Laverde entregó a Lorena tras abrir la Caja de Pandora se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. En su interior se revelaba que quien lo recibiera entraría directamente a la Placa de nominados y quedaría en riesgo de eliminación, lo que generó gran sorpresa entre todos los participantes, quienes reaccionaron con asombro.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hijo de Arelys Henao se mostró preocupado por ella luego de la muerte de Yeison Jiménez

“Estás nominado. Si ya estás en Placa, no tienes derecho a salvarte”, se leyó en el sobre.

La actriz, notablemente afectada por lo ocurrido y en medio de lágrimas, expresó que no esperaba terminar en Placa de esa manera ni quedar en riesgo de eliminación. Por su parte, Juanse Laverde explicó que decidió entregarle el cofre pensando que se trataba de algo positivo, ya que normalmente los poderes suelen ser beneficiosos.