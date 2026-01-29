Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y se la entregó a Lorena: ¿qué obtuvo?

Juanse Laverde, líder de la semana, entregó a Lorena un pequeño cofre obtenido de la Caja de Pandora sin imaginar que había dentro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanse Laverde perjudicó, sin querer, a Lorena Altamirano.
Juanse Laverde perjudicó, sin querer, a Lorena Altamirano. (Foto Canal RCN).

La Caja de Pandora volvió a ser abierta, esta vez durante la gala de este jueves 29 de enero, luego de que El Jefe le indicara a Juanse Laverde, líder de la semana, que lo hiciera. ¿La razón? Entregar el cofre que había en su interior al participante que él eligiera, sin imaginar lo que contenía.

Artículos relacionados

¿A quién le entregó Juanse Laverde el cofre que obtuvo de la Caja de Pandora?

Con poco tiempo para decidir a quién entregarle el cofre que obtuvo tras abrir la Caja de Pandora, Juanse Laverde optó por dárselo a Lorena Altamirano. El joven cantante explicó los motivos de su decisión al mencionar que la razón por la que se lo daba a la actriz era porque estaba con él en este juego, pues fue a ella a quien eligió para compartir su habitación.

Juanse Laverde, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y obtuvo un cofre que entregó a otro participante.
Juanse Laverde, líder de la semana, abrió la Caja de Pandora y obtuvo un cofre que entregó a otro participante. (Foto Canal RCN).

Al recibirlo, Lorena Altamirano recibió la orden de los presentadores Carla para abrir el cofre y leer la tarjeta que se encontraba dentro. Con evidente nerviosismo, lo hizo y se llevó una gran e inesperada sorpresa, pues lo que contenía estaba lejos de ser positivo.

Artículos relacionados

 

La reacción de los demás participantes se hizo evidente, pues muchos se mostraron sorprendidos con la información que obtuvo al interior de este inesperado objeto, especialmente Juanse, quien no pudo ocultar sentirse culpable.

¿Qué información reveló el cofre que Juanse Laverde le entregó a Lorena Altamirano?

El cofre que Juanse Laverde entregó a Lorena tras abrir la Caja de Pandora se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. En su interior se revelaba que quien lo recibiera entraría directamente a la Placa de nominados y quedaría en riesgo de eliminación, lo que generó gran sorpresa entre todos los participantes, quienes reaccionaron con asombro.

Artículos relacionados

“Estás nominado. Si ya estás en Placa, no tienes derecho a salvarte”, se leyó en el sobre.

La actriz, notablemente afectada por lo ocurrido y en medio de lágrimas, expresó que no esperaba terminar en Placa de esa manera ni quedar en riesgo de eliminación. Por su parte, Juanse Laverde explicó que decidió entregarle el cofre pensando que se trataba de algo positivo, ya que normalmente los poderes suelen ser beneficiosos.

Juanse Laverde abrió la Caja de Pandora y tomó una decisión que sorprendió a la casa
Juanse Laverde abrió la Caja de Pandora y tomó una decisión que sorprendió a la casa. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Juanse Laverde recibió dura sanción tras incumplir grave regla en La casa de los famosos Colombia

Durante la gala de hoy, el Jefe anunció la noticia e hizo un llamado a todos los participantes para acatar las órdenes de su casa.

Robo de salvación: Eidevin compitió contra Juanse Laverde, líder de la semana La casa de los famosos

Eidevin se enfrentó a Juanse Laverde, líder de la semana, por el robo de salvación: ¿quién ganó?

Eidevin fue el ganador de la prueba de salvación y durante la gala se enfrentó a Juanse Laverde por el robo del beneficio.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Nicolás Arrieta sorprende con una imagen que evidencia la impresionante transformación que ha tenido en los últimos años.

Lo más superlike

Beba en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Beba y su cruda confesión sobre su salud mental en la línea de vida de La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, actual participante de La casa de los famosos Colombia abrió su corazón para contar los momentos más impactantes de su vida.

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal