Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Shakira volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un fragmento de la docuserie ‘Cuando nadie me ve’, centrada en la vida y carrera de Alejandro Sanz.

¿Qué pasó con Shakira y Alejandro Sanz frente a Candela Márquez?

El estreno, que llegó el pasado 27 de enero, dejó varios curiosos comentados, pero uno en particular captó la atención de los internautas por una interacción entre ambos artistas y la entonces pareja del español, Candela Márquez.

Desde octubre de 2024, cuando comenzaron a circular imágenes de Alejandro Sanz muy cercano a la actriz española radicada en Miami, los usuarios en redes notaron un detalle que generó conversación: el parecido físico entre Candela y Shakira, especialmente por su cabello rubio y rizado.

Con el paso de los meses, la relación entre Sanz y Márquez fue seguida de cerca por el público, en parte por el vínculo profesional y personal que el cantante mantiene desde hace más de dos décadas con la barranquillera.

En uno de los clips que se viralizaron tras el estreno de la docuserie, Shakira aparece reuniéndose con Alejandro Sanz en un avión, donde también se encontraba Candela Márquez.

Según se observa en la escena, el encuentro habría sido una presentación entre la cantante y la novia de entonces del artista español.

En medio del saludo, Shakira lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

“Me dicen mis hijos: ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’”, se le escucha decir mientras abraza a Sanz.

Aunque la frase pareció surgir de manera espontánea, en redes sociales no pasó desapercibida, sobre todo porque durante meses los internautas habían comparado a ambas mujeres.

¿Por qué el comentario de Shakira se volvió viral en redes?

El momento generó reacciones diversas debido al contexto previo. Algunos usuarios recordaron que, tras la grabación del videoclip ‘Bésame’, tercera colaboración musical entre Shakira y Alejandro Sanz se llegó a especular sobre posibles tensiones en la relación del cantante con Candela.

Cabe recordar que Sanz y Shakira han trabajado juntos en temas como ‘La Tortura’ y ‘Te lo Agradezco, pero No’, además de mantener una amistad cercana durante años.

En diciembre pasado, tras 14 meses de noviazgo, se conoció que Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación.