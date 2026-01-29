Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompe el silencio y pide perdón a Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro: esto dijo

Yina Calderón sorprendió al pedir disculpas a Luisa Fernanda W, Lina Tejeiro y otros famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón pidiéndole disculpas a Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro
La razón por la que Yina Calderón le pidió disculpas a Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras hacer una inesperada declaración sobre Luisa Fernanda Wy Lina Tejeiro, sorprendiendo a más de uno al ofrecerles disculpas públicamente.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W y por qué le pidió disculpas?

La empresaria de fajas compartió un video en sus redes sociales en el que se refirió a varios creadores de contenido y figuras públicas, a quienes decidió pedirles perdón, fiel a su estilo y con su particular manera de expresarse.

Yina Calderón, quien próximamente iniciará una nueva etapa laboral fuera del país, aseguró que no quiere continuar con conflictos en el mundo del entretenimiento colombiano.

“Me voy a ir y no quiero ir con cargos de conciencia”, afirmó.

Uno de los mencionados fue Mr. Stiven, uno de los streamers y youtubers colombianos más reconocidos, a quien le pidió disculpas luego de haber hecho comentarios sobre una parte de su cuerpo.

“Perdóname, no te preocupes, yo también te perdono”, expresó.

Sin embargo, también llamó la atención al pedirle perdón a Luisa Fernanda W, luego de haber dicho anteriormente que ella no generaba contenido y que estaba “apagada” en redes sociales.

“Discúlpeme, por favor, por ser tan sincera”, dijo en el video.

¿Por qué le pidió perdón Yina Calderón a Lina Tejeiro?

En la lista de disculpas, Yina Calderón continuó con Karen Sevillano, una de las presentadoras del after de La casa de los famosos Colombia, a quien anteriormente había criticado por su desempeño en este espacio.

“Sigue intentándolo”, le dijo Yina a Karen entre risas, con un tono sarcástico.

Luego, mencionó a la actriz y presentadora Lina Tejeiro, aunque en lugar de explicar el motivo, comentó entre carcajadas que le resultaba más fácil pedirle disculpas “a todo el país”.

Antes de concluir, también se refirió a José Rodríguez, repitiendo varias veces su nombre con una sonrisa en el rostro. Esto ocurrió debido a que algunos internautas la señalaban tras la ruptura entre Yaya Muñoz y él.

Como era de esperarse, el video generó diversas opiniones en redes sociales, pues muchos consideraron que sus disculpas no fueron del todo sinceras. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros aseguraron que a Yina “le faltó más seriedad”.

 

