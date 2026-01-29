Yina Calderón rompe el silencio y pide perdón a Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro: esto dijo

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras hacer una inesperada declaración sobre Luisa Fernanda Wy Lina Tejeiro, sorprendiendo a más de uno al ofrecerles disculpas públicamente.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W y por qué le pidió disculpas?

La empresaria de fajas compartió un video en sus redes sociales en el que se refirió a varios creadores de contenido y figuras públicas, a quienes decidió pedirles perdón, fiel a su estilo y con su particular manera de expresarse.

Yina Calderón, quien próximamente iniciará una nueva etapa laboral fuera del país, aseguró que no quiere continuar con conflictos en el mundo del entretenimiento colombiano.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez deja sin aliento a fans

“Me voy a ir y no quiero ir con cargos de conciencia”, afirmó.

Uno de los mencionados fue Mr. Stiven, uno de los streamers y youtubers colombianos más reconocidos, a quien le pidió disculpas luego de haber hecho comentarios sobre una parte de su cuerpo.

La razón por la que Yina Calderón le pidió disculpas a Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro. (Foto: Canal RCN)

“Perdóname, no te preocupes, yo también te perdono”, expresó.

Sin embargo, también llamó la atención al pedirle perdón a Luisa Fernanda W, luego de haber dicho anteriormente que ella no generaba contenido y que estaba “apagada” en redes sociales.

“Discúlpeme, por favor, por ser tan sincera”, dijo en el video.

¿Por qué le pidió perdón Yina Calderón a Lina Tejeiro?

En la lista de disculpas, Yina Calderón continuó con Karen Sevillano, una de las presentadoras del after de La casa de los famosos Colombia, a quien anteriormente había criticado por su desempeño en este espacio.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno conmueve al dedicarle a Maluma un mensaje lleno de cariño: ¿qué le dijo?

“Sigue intentándolo”, le dijo Yina a Karen entre risas, con un tono sarcástico.

Luego, mencionó a la actriz y presentadora Lina Tejeiro, aunque en lugar de explicar el motivo, comentó entre carcajadas que le resultaba más fácil pedirle disculpas “a todo el país”.

Antes de concluir, también se refirió a José Rodríguez, repitiendo varias veces su nombre con una sonrisa en el rostro. Esto ocurrió debido a que algunos internautas la señalaban tras la ruptura entre Yaya Muñoz y él.

Como era de esperarse, el video generó diversas opiniones en redes sociales, pues muchos consideraron que sus disculpas no fueron del todo sinceras. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros aseguraron que a Yina “le faltó más seriedad”.