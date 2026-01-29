Pipe Bueno conmueve al dedicarle a Maluma un mensaje lleno de cariño: ¿qué le dijo?

Pipe Bueno decidió usar sus redes sociales para dedicarle una emotiva publicación a Malumacon motivo de su cumpleaños número 32, una fecha que no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos artistas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Cuál fue el mensaje que Pipe Bueno le dedicó a Maluma en su cumpleaños?

El pasado 28 de enero, Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, celebró un año más de vida, y Pipe Bueno quiso sumarse a los mensajes especiales recordando la amistad que han construido a lo largo del tiempo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores, el cantante de música popular compartió una galería de fotografías en las que recopiló varios momentos vividos junto al paisa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez deja sin aliento a fans

En las imágenes se pueden ver escenas de distintas etapas, desde celebraciones elegantes hasta instantes espontáneos de risas y encuentros con otros colegas del mundo musical.

Pipe Bueno impacta al felicitar a Maluma con fotos inéditas y un mensaje lleno de cariño. (Foto: AFP)

Una de las fotos también muestra a Maluma y Pipe Bueno compartiendo en tarima.

Junto a la publicación, Pipe Bueno acompañó las imágenes con un mensaje lleno de cariño y gratitud hacia Maluma. En sus palabras, expresó lo importante que ha sido su amistad dentro de su vida y agradeció sus experiencias vividas.

“Es una bendición tenerte en mi vida, Juan Luis. Definitivamente la vida con amigos es una chimba, tiene más sentido, más risas, más propósitos”, escribió.

Además, le deseo lo mejor y que sus sueños se cumplieran: “Feliz vida a mi hermano, mi amigo, mi familia elegida. Que sigan los sueños, la música y los abrazos que no necesitan palabras”, escribió Pipe Bueno.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la publicación de Pipe Bueno?

El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores, quienes reaccionaron con miles de “me gusta” y comentarios.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaparece desde la playa con un desgarrador video de despedida a su novio

Tras la dedicatoria, la publicación se llenó de corazones, emojis y mensajes de buenos deseos tanto para Maluma como para Pipe Bueno.

Muchos usuarios en internet elogiaron la cercanía y la buena amistad que han tenido los dos artistas a lo largo de los años.

Y es que no fue solo Pipe Bueno quien le dedicó emotivas palabras. Shakira también lo felicitó a través de sus historias de Instagram, donde escribió: “Feliz cumple, colegui. Te quiero”.