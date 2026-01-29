Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así le celebraron el cumpleaños a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia

El Jefe y los participantes sorprendieron a Manuela Gómez tras cumplir un año más de vida en La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia
El Jefe le celebra el cumpleaños a Manuela Gómez/Canal RCN

Manuela Gómez fue sorprendida por El Jefe y sus compañeros en La casa de los famosos Colombia luego de festejarle su cumpleaños.

¿Cómo celebró Manuela Gómez su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos decidieron felicitar a Manuela Gómez a primera hora luego de cantarle el "Feliz cumpleaños" cantando, saltando y hasta cargándola para demostrarle todo el cariño que le tienen.

manuela gomez en su cumpleaños

Posteriormente, El Jefe sorprendió a todos al darles los ingredientes para prepararle una torta a Manuela en esta fecha tan especial y darles algunos elementos decorativos como gorros de cumpleaños.

Todos lucieron felices su gorros y le dedicaron emotivos mensajes a la influenciadora en su día.

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez tras su celebración de cumpleaños en La casa de los famosos Colombia?

La empresaria se mostró muy feliz y agradecida por celebrar un año más de vida en el reality y por todo el cariño que le han expresado.

manuela gomez feliz por su cumpleaños en la casa de los famosos

Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje a su expareja y padre de su hija por darle el mejor regalo para ella que es su hija Samantha.

De igual manera detalló que todo lo que le den a ella lo compartirá con todos y eso la hace sentir muy bien, indicando que tendrán un fiesta infantil.

"Sé que va a ser un cumpleaños inolvidable, tengo muchas emociones encontradas, alegría, tristeza porque extraño muchísimo a mi hija, peor muy agradecida contigo Jefe, gracias por esta sorpresa tan especial", agregó.

También contó que cuando salga de La casa de los famosos Colombia su primer plan es irse de crucero con su hija por unos días, pues quiere pasar divertidos momentos junto a su pequeña.

Por ahora, la famosa sigue disfrutando de esta fecha con sus compañeros y de todo lo que implica una experiencia como estar en La casa de los famosos Colombia, la cual sigue cautivando a millones de televidentes.

Recuerda que para conocer más detalles de todo lo que ocurre en la competencia puedes conectarte todas las noches en las galas a las 8 p.m. y 24/7 por la aplicación del Canal RCN.

