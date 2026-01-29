Campanita revela su preocupación tras quedar de nuevo en la placa en La casa de los famosos

En la noche del 28 de enero de 2026, durante la gala de La casa de los famosos Colombia, se dio a conocer quiénes quedaron en la placa, dejando a Campanita y Sofía Jaramillo nominados por decisión del público.

¿Qué piensa Campanita tras ser nominado por el público en La casa de los famosos?

Campanita se mostró preocupado tras la nominación y buscó una explicación al hablar con algunos de sus compañeros, ya que la semana anterior también había quedado nominado por esta misma razón.

En una primera conversación con Sara Uribe y Alexa Torres, expresó su inquietud diciendo:

“¿Cómo voy a estar por debajo de las personas de acá?”, refiriéndose a que, fuera de la casa, cuenta con una gran comunidad digital que lo apoya siempre, y puede haber otros participantes que no tienen tantos seguidores.

Campanita no entiende su nueva nominación y busca respuestas en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Más adelante, en otro espacio junto a Marina Zapata, Juanda Caribe y Maiker, volvió a mostrarse bastante preocupado y aseguró que le parecía extraño estar en la misma situación por segunda semana consecutiva.

En ese momento, Marina Zapata le comentó que tal vez sus seguidores no han visto tanto contenido de él dentro del programa y le sugirió mostrarse más. Ante esto, Campanita respondió que prefería enfrentarse nuevamente a la placa para ver qué ocurría.

¿Campanita debe cambiar su personalidad en La casa de los famosos Colombia?

En otros momentos, el creador de contenido continuó conversando con varios compañeros, pidiéndoles consejos sobre cómo manejar la situación.

Uno de los mensajes que recibió fue de Jay Torres, quien le recomendó que podía generar más contenido dentro de la casa, pero sin perder su esencia ni cambiar su personalidad.

Luego, Jay y Campanita conversaron sobre la posibilidad de llegar hasta el día de la eliminación, pues querían estar presentes en ese momento para ver qué ocurría y comprobar si su gente estaba tranquila o si, por el contrario, no se estaban manifestando con fuerza en las nominaciones y si en la jornada decisiva.

Durante la charla, Campanita también aseguró que, si finalmente llegaba a salir de La casa de los famosos, sería porque tal vez algo estaba haciendo mal dentro de la casa.