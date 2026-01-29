Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Campanita revela su preocupación tras quedar de nuevo en la placa en La casa de los famosos

Campanita se mostró preocupado tras volver a quedar nominado por el público en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos
Campanita no entiende su nueva nominación y busca respuestas en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la noche del 28 de enero de 2026, durante la gala de La casa de los famosos Colombia, se dio a conocer quiénes quedaron en la placa, dejando a Campanita y Sofía Jaramillo nominados por decisión del público.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Campanita tras ser nominado por el público en La casa de los famosos?

Campanita se mostró preocupado tras la nominación y buscó una explicación al hablar con algunos de sus compañeros, ya que la semana anterior también había quedado nominado por esta misma razón.

En una primera conversación con Sara Uribe y Alexa Torres, expresó su inquietud diciendo:

Artículos relacionados

“¿Cómo voy a estar por debajo de las personas de acá?”, refiriéndose a que, fuera de la casa, cuenta con una gran comunidad digital que lo apoya siempre, y puede haber otros participantes que no tienen tantos seguidores.

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos
Campanita no entiende su nueva nominación y busca respuestas en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Más adelante, en otro espacio junto a Marina Zapata, Juanda Caribe y Maiker, volvió a mostrarse bastante preocupado y aseguró que le parecía extraño estar en la misma situación por segunda semana consecutiva.

En ese momento, Marina Zapata le comentó que tal vez sus seguidores no han visto tanto contenido de él dentro del programa y le sugirió mostrarse más. Ante esto, Campanita respondió que prefería enfrentarse nuevamente a la placa para ver qué ocurría.

¿Campanita debe cambiar su personalidad en La casa de los famosos Colombia?

En otros momentos, el creador de contenido continuó conversando con varios compañeros, pidiéndoles consejos sobre cómo manejar la situación.

Artículos relacionados

Uno de los mensajes que recibió fue de Jay Torres, quien le recomendó que podía generar más contenido dentro de la casa, pero sin perder su esencia ni cambiar su personalidad.

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos
Campanita no entiende su nueva nominación y busca respuestas en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Luego, Jay y Campanita conversaron sobre la posibilidad de llegar hasta el día de la eliminación, pues querían estar presentes en ese momento para ver qué ocurría y comprobar si su gente estaba tranquila o si, por el contrario, no se estaban manifestando con fuerza en las nominaciones y si en la jornada decisiva.

Durante la charla, Campanita también aseguró que, si finalmente llegaba a salir de La casa de los famosos, sería porque tal vez algo estaba haciendo mal dentro de la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia Manuela Gómez

Así le celebraron el cumpleaños a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia

El Jefe y los participantes sorprendieron a Manuela Gómez tras cumplir un año más de vida en La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe cumple con su rol. La casa de los famosos

Juanda Caribe se las ingenia para realizar las misiones secretas del supervillano; esto hizo

Juanda Caribe se las ingenió para cumplir las misiones secretas del supervillano y sorprendió con sus movimientos.

Manuela Gómez y Mariana Zapata sufrieron susto en La casa de los famosos La casa de los famosos

Manuela Gómez y Mariana Zapata vivieron experiencia paranormal en La casa de los famosos

Manuela Gómez y Mariana Zapata quedaron en shock tras asegurar haber experimentado actividad paranormal en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Parapsicólogo sorprendió al revelar cómo verificó supuesto contacto con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Parapsicólogo reveló cómo supuestamente confirmó que hablaba con Yeison Jiménez: hizo pregunta clave

Parapsicólogo aseguró haber contactado a Yeison Jiménez tras hacer una pregunta clave que confirmaría que supuestamente era él.

Maluma y su novia Maluma

Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años Viral

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años: “Nuestra niña se fue”

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal