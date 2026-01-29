Juanda Caribe se las ingenia para realizar las misiones secretas del supervillano; esto hizo

Luego de una intensa jornada de nominaciones, el supervillano de La casa de los famosos Colombia 3, Juanda Caribe, debe llevar a cabo unas nuevas misiones impuestas por el público.

Juanda Caribe intercambia la ropa de Manuela Gómez y Alexa Torrex. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles son las nuevas misiones del supervillano en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda debía ingeniárselas para poder intercambiar la ropa de Manuela Gómez y Alexa Torrex con la intención de generar más tensión entre ambas, quienes tuvieron un fuerte cruce de palabras debido a que Alexa insinuó que Manuela estaba detrás de los sabotajes en la casa.

A Manuela no le gustó y le hizo el reclamo a Alexa tratándola de mentirosa y asegurando que la había decepcionado.

Además de intercambiar la ropa de los cajones, el supervillano debía rayar las fotografías de sus compañeros que se encuentran en el pasillo.

Para poder hacer el intercambio de las pertenencias de sus compañeras, Juanda y su cómplice Maiker aprovecharon la celebración de los cumpleaños de Manuela para pasar desapercibidos.

Maiker expresó que les tocó armar esa celebración lejos de la habitación de ambas y que fue una tarea bastante compleja.

¿Juanda Caribe por poco es descubierto como el supervillano de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras que, para rayar las fotografías, esperaron la soledad del pasillo para llevarlo a cabo.

Aunque lo lograron, por poco son descubiertos por Eidevin, quien estaba pasando y se dio cuenta de inmediato de los rayones.

Juanda, para disimular, se hizo el sorprendido e incluso dijo que era mejor moverse para otro lugar de la casa porque después les iban a echar la culpa a ellos.

Eidevin les hizo caso y no sospechó más de esta dupla que hace hasta lo imposible para no ser descubiertos.

Juanda Caribe continúa realizando sus pruebas secretas dentro de La casa de los famosos Colombia 3, manteniendo su rol de supervillano.

Cada misión que recibe del público la ejecuta con astucia, sembrando tensión e incertidumbre entre sus compañeros.

En medio de estas misiones, los famosos también tuvieron que enfrentarse a la prueba de salvación, un reto que puso a prueba su concentración y destreza.

La dinámica consistía en transportar huevos de un punto a otro, pero con la dificultad de hacerlo por encima de una malla de corral y únicamente usando los dedos.

El ganador de esta exigente prueba de salvación tendrá que enfrentarse directamente a Juanse Laverde, quien es el líder de la semana y tiene el poder de salvación dentro de la competencia.