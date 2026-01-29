Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanda Caribe se las ingenia para realizar las misiones secretas del supervillano; esto hizo

Juanda Caribe se las ingenió para cumplir las misiones secretas del supervillano y sorprendió con sus movimientos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe cumple con su rol.
Juanda Caribe cumple con su rol de supervillano. (Foto Canal RCN)

Luego de una intensa jornada de nominaciones, el supervillano de La casa de los famosos Colombia 3, Juanda Caribe, debe llevar a cabo unas nuevas misiones impuestas por el público.

Juanda Caribe intercambia la ropa.
Juanda Caribe intercambia la ropa de Manuela Gómez y Alexa Torrex. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuáles son las nuevas misiones del supervillano en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda debía ingeniárselas para poder intercambiar la ropa de Manuela Gómez y Alexa Torrex con la intención de generar más tensión entre ambas, quienes tuvieron un fuerte cruce de palabras debido a que Alexa insinuó que Manuela estaba detrás de los sabotajes en la casa.

A Manuela no le gustó y le hizo el reclamo a Alexa tratándola de mentirosa y asegurando que la había decepcionado.

Además de intercambiar la ropa de los cajones, el supervillano debía rayar las fotografías de sus compañeros que se encuentran en el pasillo.

Artículos relacionados

Para poder hacer el intercambio de las pertenencias de sus compañeras, Juanda y su cómplice Maiker aprovecharon la celebración de los cumpleaños de Manuela para pasar desapercibidos.

Maiker expresó que les tocó armar esa celebración lejos de la habitación de ambas y que fue una tarea bastante compleja.

¿Juanda Caribe por poco es descubierto como el supervillano de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras que, para rayar las fotografías, esperaron la soledad del pasillo para llevarlo a cabo.

Aunque lo lograron, por poco son descubiertos por Eidevin, quien estaba pasando y se dio cuenta de inmediato de los rayones.

Juanda, para disimular, se hizo el sorprendido e incluso dijo que era mejor moverse para otro lugar de la casa porque después les iban a echar la culpa a ellos.

Eidevin les hizo caso y no sospechó más de esta dupla que hace hasta lo imposible para no ser descubiertos.

Juanda Caribe continúa realizando sus pruebas secretas dentro de La casa de los famosos Colombia 3, manteniendo su rol de supervillano.

Cada misión que recibe del público la ejecuta con astucia, sembrando tensión e incertidumbre entre sus compañeros.

En medio de estas misiones, los famosos también tuvieron que enfrentarse a la prueba de salvación, un reto que puso a prueba su concentración y destreza.

Artículos relacionados

La dinámica consistía en transportar huevos de un punto a otro, pero con la dificultad de hacerlo por encima de una malla de corral y únicamente usando los dedos.

El ganador de esta exigente prueba de salvación tendrá que enfrentarse directamente a Juanse Laverde, quien es el líder de la semana y tiene el poder de salvación dentro de la competencia.

Juanda Caribe por poco es descubierto.
Juanda Caribe por poco es descubierto como supervillano. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia Manuela Gómez

Así le celebraron el cumpleaños a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia

El Jefe y los participantes sorprendieron a Manuela Gómez tras cumplir un año más de vida en La casa de los famosos Colombia.

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos La casa de los famosos

Campanita revela su preocupación tras quedar de nuevo en la placa en La casa de los famosos

Campanita se mostró preocupado tras volver a quedar nominado por el público en La casa de los famosos.

Manuela Gómez y Mariana Zapata sufrieron susto en La casa de los famosos La casa de los famosos

Manuela Gómez y Mariana Zapata vivieron experiencia paranormal en La casa de los famosos

Manuela Gómez y Mariana Zapata quedaron en shock tras asegurar haber experimentado actividad paranormal en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Parapsicólogo sorprendió al revelar cómo verificó supuesto contacto con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Parapsicólogo reveló cómo supuestamente confirmó que hablaba con Yeison Jiménez: hizo pregunta clave

Parapsicólogo aseguró haber contactado a Yeison Jiménez tras hacer una pregunta clave que confirmaría que supuestamente era él.

Maluma y su novia Maluma

Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años Viral

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años: “Nuestra niña se fue”

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal