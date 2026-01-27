Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de La casa de los famosos salió en defensa de Alexa Torrex tras su fuerte cruce con Jay

Un exparticipante de La casa de los famosos defendió a Alexa Torrex tras la discusión con Jay tras el posicionamiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exparticipante de La casa de los famosos defiende a Alexa Torrex.
Exparticipante de La casa de los famosos defiende a Alexa Torrex tras su enfrentamiento con Jay. (Foto Canal RCN)

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia Kevin Fuentes, conocido como Pantera, habló en el programa conducido por Roberto Velásquez y Néstor Parra, ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?, sobre la incómoda situación que vivió Alexa Torrex con el puertorriqueño Jay.

Pantera le dedicó un verso a Jay.
Pantera le dedicó un verso a Jay por meterse con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN)

Como es habitual, Roberto llama a exparticipantes del reality para que opinen sin preparación previa sobre lo que ocurre en la tercera temporada.

Durante la llamada, Néstor le pidió a Pantera uno de sus famosos versos y el deportista aprovechó la ocasión para defender a Alexa Torrex.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jay en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 3?

El altercado entre Jay y la cucuteña se dio en un posicionamiento, cuando el puertorriqueño hizo comentarios sobre temas personales y de higiene, lo que Pantera consideró una falta de respeto hacia una mujer.

Con su estilo característico, improvisó un verso y dejó un mensaje contundente sobre la importancia del respeto.

“Ese personaje que hizo quedar mal a una dama”, expresó Pantera.

Pantera explicó que se sintió triste al ver el momento porque entiende lo difícil que puede ser enfrentar esas palabras frente a las cámaras.

Reconoció que el reality tiene dinámicas de juego que ponen a prueba a los participantes, pero insistió en que los límites del respeto no deben cruzarse.

Manifestó su respaldo sincero hacia Alexa, quien atravesó un momento incómodo en la actividad.

El exparticipante también expresó su deseo de estar presente en el programa para poder improvisar más versos y seguir aportando su estilo único a las transmisiones.

Dejó claro que, aunque ya no está dentro de la competencia, sigue conectado con lo que ocurre en la casa y con los protagonistas de esta temporada.

¿Karina García es nueva integrante del equipo de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos??

Por otra parte, se confirmó la llegada de Karina Garcíacomo nueva panelista del programa.

La creadora de contenido paisa acompañará todas las noches a Roberto y Néstor en las reacciones en vivo y en el análisis de las estrategias de los participantes.

Su incorporación fue celebrada por los seguidores, quienes destacan su humor y comentarios acertados que aportan frescura y diversión.

La transmisión del programa se puede ver de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 9:30 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., a través de la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

Jay y Alexa Torrex protagonizaron un tenso momento.
Jay y Alexa Torrex protagonizaron un tenso momento en el posicionamiento. (Fotos Canal RCN)
