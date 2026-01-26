El Flaco Solórzano habló sobre las críticas hacia Lorena Altamirano: "Uno sufre mucho"

El Flaco Solórzano estuvo en el programa conducido por Roberto Velásquez y Néstor Parra, ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?, y respondió en vivo sobre el hate que ha recibido su pareja Lorena Altamirano.

El Flaco Solórzano resalta el juego de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Durante la conversación, Roberto le preguntó al actor qué pensaba de los comentarios que hacen sobre Lorena, señalándola como un “mueble” dentro del reality.

¿Cómo respondió “El Flaco” Solórzano a las críticas que recibe Lorena Altamirano?

El Flaco confesó que desde antes de entrar a la competencia ya la estaban tildando de esa manera, pero que es porque Lorena es una persona callada.

El actor aseguró que, si las cualidades de ser un “mueble” son ser correcto, educado y empático, entonces tanto él como Lorena lo son.

Sin embargo, recalcó que todo hace parte del juego y de las estrategias, y que inevitablemente la competencia obliga a cada participante a tomar decisiones y a mostrarse en diferentes facetas.

Para Solórzano, Lorena es una mujer reservada, pero con carácter, y confía en que con el paso de los días tendrá más oportunidades para demostrarlo.

El Flaco explicó que aconsejó a su pareja no tomarse el juego de manera personal y estar preparada para los comentarios que buscan desestabilizarla.

Según él, cada participante entra con un objetivo y un personaje que quiere mostrar ante toda Colombia, por lo que las críticas son parte de la dinámica.

Además, destacó la creatividad de Lorena con “El Chancletazo”, el programa interno con el que entrevista a sus compañeros, mostrando una faceta distinta y aportando contenido fresco al reality.

El actor también reflexionó sobre lo difícil que puede ser estar fuera del reality, observando todo lo que se dice en redes sociales.

Reconoció que como espectador se enfrenta a comentarios tanto positivos como negativos sobre Lorena, lo que le genera sentimientos encontrados.

Uno de los aspectos que resaltó Solórzano fue la relación cercana que Lorena ha desarrollado con Juanse Laverde.

El joven sorprendió al público al sacarla de la placa de nominados, teniendo la posibilidad de salvarse a sí mismo.

Para El Flaco, este gesto refleja un vínculo casi familiar, pues Lorena tiene un hermano de la misma edad de Juanse, lo que ha fortalecido esa conexión.

¿Lorena Altamirano entró a La casa de los famosos Colombia 3 por ser la esposa del “Flaco” Solórzano?

El exparticipante también manifestó su incomodidad frente a quienes señalan que Lorena está en el programa solo por ser su esposa.

Aseguró que ella tiene méritos propios y que espera que el público lo reconozca en algún momento.

Su deseo es que Lorena aproveche la visibilidad del reality para seguir creciendo en la creación de contenido y en su carrera como actriz.