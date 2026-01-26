Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta es la dura enfermedad que padeció el reconocido actor Salvo Basile antes de su muerte

El actor y productor Salvo Basile vivió sus últimos días con fortaleza, dejando un legado imborrable en la televisión colombiana.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Murió el actor Salvo Basile luego de luchar contra una enfermedad.
Murió el actor Salvo Basile luego de luchar contra una enfermedad en Cartagena. (Foto de Salvo Basile - Joaquin Sarmiento/AFP)

La televisión colombiana está de luto por el lamentable fallecimiento del reconocido actor, productor y director Salvo Basile a los 85 años.

El actor Salvo Basile murió el 26 de enero de 2026.
El actor Salvo Basile murió este 26 de enero tras luchar contra un difícil cáncer de estómago. (Foto de Freepik)

¿De qué murió el actor Salvo Basile?

Este 26 de enero se confirmó el deceso del productor luego de luchar contra un cáncer de estómago en la ciudad de Cartagena.

Salvatore Basile, nacido en Nápoles, Italia, arribó al país como asistente de dirección para el rodaje de la película “Quemada”.

Cartagena lo cautivó desde el primer momento y decidió establecerse allí, sumergiéndose en el arte y en la industria del entretenimiento del Caribe colombiano.

Desde entonces, su vida estuvo marcada por la pasión hacia el cine y la televisión, campos en los que dejó una huella imborrable.

¿Cuánto tiempo trabajó Salvo Basile en la televisión y el cine?

Salvo Basile dedicó más de cinco décadas al mundo audiovisual, participando en grandes producciones que enriquecieron la cultura televisiva nacional.

Participó en varias producciones del Canal RCN, entre ellas “La luz de mis ojos”, “Las noches de Luciana” y “Pobre Pablo”.

Su aporte fue fundamental para el crecimiento de la televisión en el país, consolidándose como un referente de la industria.

Además, formó parte de la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena durante más de dos décadas, contribuyendo al fortalecimiento de uno de los eventos más importantes del sector.

Su visión permitió que la televisión colombiana alcanzara nuevos niveles de profesionalismo y creatividad.

Salvo también fue profesor influyendo en la formación de generaciones de actores, productores y directores que encontraron en él un ejemplo de disciplina y entrega.

Aunque su fallecimiento se produjo tras una dura batalla contra el cáncer de estómago, Basile vivió sus últimos años con la misma energía y alegría que lo caracterizó en su carrera.

La noticia de su partida generó profunda tristeza en el gremio artístico, que lo reconoce no solo por su talento, sino también por su calidad humana.

La televisión despide a un hombre que encontró en Cartagena un hogar y en Colombia un escenario para desplegar su talento.

Hoy, su memoria permanece viva en cada producción que llevó su sello y en el cariño de quienes lo conocieron.

