Alzate conmovió al decorar su vehículo en memoria de Yeison Jiménez tras su trágico accidente

El cantante Alzate mostró su dolor y respeto al decorar su vehículo en honor a Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alzate sorprende.
Alzate sorprende al decorar su vehículo en honor a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

El cantante de música popular Alzate emocionó a sus seguidores al decorar su carro en honor a Yeison Jiménez.

Alzate recuerda a su colega Yeison Jiménez.
Alzate tiene un gesto con su colega Yeison Jiménez para recordarlo mientras viaja por carretera. (Foto Canal RCN)

El artista y colega de Yeison mostró a través de las historias de su Instagram el gesto con el que quiere recordar a su amigo cuando vaya en carretera.

¿Cómo decoró su carro Alzate en honor a Yeison Jiménez?

El cantante subió una fotografía del bus en el que se transporta con su agrupación y al cual le agregó unas cintas y listones moradas como símbolo de duelo y tristeza.

Además, Alzate acompañó la fotografía con un desgarrador mensaje en el que expresa que Yeison Jiménez dejó un vacío muy grande.

“Qué vacío tan grande dejaste”, escribió Alzate en su publicación.

Yeison Jiménez murió en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero y desde entonces sus colegas han querido homenajearlo de diferentes maneras.

¿Alzate y Yeison Jiménez tenían canciones juntos?

Alzate y Yeison Jiménez fueron amigos y tenían una canción llamada “Mi Venganza”, que cuenta con más de 242 millones de reproducciones.

El intérprete también estuvo presente en el homenaje que se le hizo a Yeison el pasado 14 de enero en el Movistar Arena, donde cantó con el corazón y la voz quebrada, recordando la amistad que los unía.

Mientras Alzate intenta recordar a Yeison Jiménez a su manera, otros artistas del género popular han protagonizado un rifirrafe que ha dado de qué hablar en los últimos días.

El cantante Giovanny Ayala opinó sobre el homenaje que se le realizó a Yeison en el Movistar Arena y expresó que no le gustó la actitud de algunos colegas durante el evento.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una reacción de Ciro Quiñonez, quien aseguró que Yeison no tenía una buena relación con Ayala y que, además, no era bienvenido por la familia, razón por la cual no estuvo presente en el homenaje.

La polémica se intensificó cuando la hermana de Yeison Jiménez salió en defensa de Quiñonez, confirmando sus palabras y señalando que Ayala actuaba como un oportunista que buscaba atención en medio del dolor ajeno.

Este cruce de opiniones ha dividido a los seguidores del género, quienes han manifestado su apoyo a unos y críticas hacia otros.

Lo cierto es que, mientras algunos artistas prefieren rendir tributo desde el respeto y la memoria, otros han convertido la partida de Yeison en un motivo de controversia pública.

Alzate y Yeison Jiménez tienen una canción.
Alzate y Yeison Jiménez tienen una canción que supera los 200 millones de reproducciones. (Foto Canal RCN)
