El Agropecuario muestra la primera montada a caballo de su hijo Emiliano: "Mi mini agropecuario"

El Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, enterneció al mostrar la primera montada a caballo de Emiliano.

El agropecuario enterneció.
El agropecuario enterneció al mostrar la primera montada a caballo de Emiliano. (Foto del caballo y del jinete Freepik) (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN)

Juan David Tejada, conocido como "El rey de los agropecuarios", y expareja de Aida Victoria Merlano, enterneció al mostrar un tierno momento junto a su hijo Emiliano.

El agropecuario emocionó.
El agropecuario emocionó con sus fotografías junto a su hijo Emiliano. (Foto del jinete Freepik) (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN)

¿Cómo vivió su primera montada a caballo Emiliano, hijo de Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

En unas fotografías compartidas en sus redes, El Agropecuario mostró cómo fue la primera montada a caballo del pequeño Emiliano.

En las imágenes se le puede ver al creador de contenido junto a su hijo, que luce un mameluco amarillo de tigre, acompañado de un hermoso caballo café.

La publicación la acompañó con un mensaje en el que expresa que es la primera vez que Emiliano monta a caballo y que esos momentos son imborrables, llamándolo con cariño su "mini agropecuario".

El post generó ternura en un grupo de internautas, mientras que otro sector criticó duramente al influenciador.

Alegando que solo muestra a Emiliano y no a sus demás hijos porque con Emiliano sí factura.

Cada publicación de Juan David Tejada con su hijo se presta para especulaciones y comentarios que dividen a sus seguidores.

“Emi por primera vez montando a caballo, sonrisas que valen toda la vida. Mi mini agropecuario”, escribió Juan David Tejada en su publicación.

Aunque Aida Victoria Merlano no se pronunció directamente sobre las imágenes, sí dejó claro en otras declaraciones que no le prohíbe al Agropecuario mostrar a su hijo, pues ella también lo hace.

Además, se conoció por medio de Juliana Calderón, que Emiliano ya cuenta con contratos de imagen, lo que implica beneficios económicos para ambos padres.

Según Juliana Calderón, amiga cercana de Tejada, esta situación explica por qué resulta contradictorio que Aida se incomode con la exposición del niño.

Mientras tanto, Aida continúa con sus proyectos profesionales, incluyendo grabaciones junto a los humoristas Camilo Sánchez y Culotauro para su programa en YouTube.

¿El agropecuario tiene una relación sentimental con Yina Calderón?

El Agropecuario reapareció en sus cuentas oficiales tras ser visto de paseo en Guatapé, Antioquia, junto a la influenciadora Yina Calderón.

Las imágenes y videos compartidos los mostraron a ambos disfrutando, lo que rápidamente generó comentarios entre los seguidores.

Yina Calderón, hizo varias publicaciones en las que se denominaba a sí misma como “una agropecuaria”, expresión que avivó aún más los rumores sobre un posible romance con Juan David Tejada.

Ninguno de los dos confirmó ni desmintió la información, lo que dejó abierta la puerta a interpretaciones.

