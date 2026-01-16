Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los participantes se lanzan fuertes indirectas jugando "Uno de aquí" en La casa de los famosos Colombia

Los participantes jugaron "Uno de aquí" en La casa de los famosos Colombia y dejaron al descubierto estrategias y secretos.

Los famosos se lanzan indirectas.
Los famosos se lanzan indirectas jugando a "Uno de aquí". (Foto Canal RCN)

Los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3 jugaron al reconocido juego "Uno de aquí" y causaron revuelo por las indirectas que se lanzaron.

Los famosos revelan secretos.
Los famosos revelan secretos mientras juegan. (Fotos Canal RCN)

¿Qué indirectas se dijeron los participantes en el juego “Uno de aquí” en La casa de los famosos Colombia 3?

El juego fue liderado por Maiker Smith y participaron algunos de los famosos.

Maiker comienza la dinámica diciendo que uno de ahí habla de los demás frente a las cámaras con esas personas cerca.

Beba se une diciendo que una de ahí está usando como estrategia a un compañero, pero en realidad le gusta otro.

'Campanita' participa y su indirecta causa revuelo y sorpresa entre los participantes que piden el nombre de la persona a la que se refería 'Campanita', sin embargo, no lo revela.

Asimismo, Alexa Torrex insinuó que ya se están forjando algunos romances dentro de la casa más famosa del país.

“Uno de aquí no está respetando la pareja que dejó en la casa”, expresó Alexa Torrex.

Los participantes vivieron ayer el reto de salvación: divididos en dos grupos y disfrazados como gusanos, debían llevar unas pelotas de un lugar a otro mientras se arrastraban sin usar las manos.

Tras superar esta prueba, Valentino Lázaro y Alexa Torrex se enfrentaron de manera directa por el poder de salvación.

Valentino tiene ahora el poder de salvarse o salvar a algún compañero en placa.

Sin embargo, la placa se movió durante la gala y dejó varias sorpresas.

Alexa Torrex, que había asumido el liderato con fuerza, decidió usar el poder del intercambio que le otorgaron desde el inicio de su semana como líder.

Su jugada fue inesperada: sacó de la placa de nominados a la actriz Marilyn Patiño y en su lugar puso a Valentino Lázaro.

La decisión generó tensión inmediata, pues Valentino no ocultó su molestia y la llamó “lámpara”, dejando claro que no estaba de acuerdo con la estrategia de Alexa.

La noche aún guardaba sorpresas. Carla Giraldo intervino y le comunicó a Alexa que debía entregar un cofre a Valentino.

Con este giro, el poder del intercambio pasó a manos de Valentino, aunque con la condición de no poder salvarse a sí mismo.

Valentino, decidió sacar a la Beba de la placa y reemplazarla por Tebi Bernal.

Tras los movimientos y las decisiones estratégicas, la placa quedó conformada por: Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Lorena Altamirano, Renzo Meneses y Luisa Cortina.

Este viernes 16 de enero se llevará a cabo el reto de beneficio o castigo, una prueba que pondrá a los famosos nuevamente en la balanza de la estrategia y la resistencia.

Las votaciones siguen abiertas en lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com, y cada voto cuenta para evitar que tu famoso favorito abandone la competencia.

'Campanita', Maiker y La Beba lanzan indirectas.
'Campanita', Maiker y La Beba lanzan indirectas a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
