Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Familiar de Yeison Jiménez sorprendió al revelar cómo era apodado el cantante en México

Natalia Jiménez destacó que Yeison era muy querido en México y reveló el apodo con el que lo identificaban sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Prima de Yeison Jiménez conmueve.
Prima de Yeison Jiménez conmueve con sus palabras de despedida. (Foto Canal RCN)

Tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, muchos de sus amigos y familiares se han unido para dejar mensajes de apoyo y empatía.

Prima de Yeison Jiménez revela como apodaban al cantante.
Prima de Yeison Jiménez revela como apodaban al cantante en México. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Natalia Jiménez, prima de Yeison Jiménez, tras su despedida?

Una de las primas de Yeison Jiménez, llamada Natalia Jiménez, publicó un sentido video en el que expresa el agradecimiento a las personas que acompañaron el homenaje de su primo y por transmitir sus palabras en el evento, ya que no pudo asistir porque se encuentra en México.

Natalia es también cantante y dijo que en México la música de Yeison Jiménez era muy escuchada y que era muy querido.

Artículos relacionados

Según ella, a Yeison lo apodaban como "El colombiano más mexicano" por tener alma mexicana.

Además, recordó la pasión que ambos compartían por la música y entre lágrimas mencionó que el artista era su compañero de anécdotas y batallas.

Resaltó su legado musical y la vida inspiradora que lo llevó de vender aguacates en las plazas de mercado a llenar escenarios por todo el mundo.

Natalia culminó el video diciendo que extrañará mucho a Yeison Jiménez.

El pasado 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

¿Cómo fue el momento de tensión que vivió Luis Alberto Posada en el homenaje de Yeison Jiménez?

En el encuentro se reunieron miles de seguidores del artista y varios de sus colegas, entre ellos Luis Alberto Posada, quien vivió un momento de tensión en su presentación.

Posada subió al escenario y, tras unas emotivas palabras, interpretó dos canciones.

Sin embargo, en la tercera canción los músicos de Yeison decidieron no continuar tocando, lo que generó un cruce incómodo entre el cantante y los músicos.

El episodio no pasó a mayores y Posada optó por seguir cantando a capela, demostrando respeto por el público y por el homenaje.

El también cantante Giovanny Ayala criticó lo sucedido y calificó el evento como un “circo”.

Artículos relacionados

Sus palabras generaron molestia en la familia de Yeison, especialmente en su hermana, quien respondió públicamente asegurando que Ayala no era bienvenido y que solo buscaba protagonismo.

Este rifirrafe avivó la polémica sobre el respeto que merecen los artistas que fallecen, más allá de las diferencias personales con los colegas.

Natalia Jiménez, prima de Yeison Jiménez.
Natalia Jiménez, prima de Yeison Jiménez revela su tristeza en redes sociales. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

La cantante y actriz anunció que dejará México de manera temporal por un nuevo proyecto profesional.

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27

Ángela Aguilar celebró a lo grande los 27 años de Christian Nodal con tres días de fiesta y un regalo que emocionó al cantante.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Alejandro Fernández fue intervenido quirúrgicamente tras ser hospitalizado de urgencia, causando alarma entre sus seguidores.

Lo más superlike

Luis Alfonso muestra el altar. Yeison Jiménez

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar que dedicó a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar de las almas benditas, donde Yeison Jiménez ocupa un lugar especial.

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

mariana zapata discute con marilyn oquendo Mariana Zapata

Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta