Familiar de Yeison Jiménez sorprendió al revelar cómo era apodado el cantante en México

Tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, muchos de sus amigos y familiares se han unido para dejar mensajes de apoyo y empatía.

Prima de Yeison Jiménez revela como apodaban al cantante en México. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Natalia Jiménez, prima de Yeison Jiménez, tras su despedida?

Una de las primas de Yeison Jiménez, llamada Natalia Jiménez, publicó un sentido video en el que expresa el agradecimiento a las personas que acompañaron el homenaje de su primo y por transmitir sus palabras en el evento, ya que no pudo asistir porque se encuentra en México.

Natalia es también cantante y dijo que en México la música de Yeison Jiménez era muy escuchada y que era muy querido.

Según ella, a Yeison lo apodaban como "El colombiano más mexicano" por tener alma mexicana.

Además, recordó la pasión que ambos compartían por la música y entre lágrimas mencionó que el artista era su compañero de anécdotas y batallas.

Resaltó su legado musical y la vida inspiradora que lo llevó de vender aguacates en las plazas de mercado a llenar escenarios por todo el mundo.

Natalia culminó el video diciendo que extrañará mucho a Yeison Jiménez.

El pasado 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

¿Cómo fue el momento de tensión que vivió Luis Alberto Posada en el homenaje de Yeison Jiménez?

En el encuentro se reunieron miles de seguidores del artista y varios de sus colegas, entre ellos Luis Alberto Posada, quien vivió un momento de tensión en su presentación.

Posada subió al escenario y, tras unas emotivas palabras, interpretó dos canciones.

Sin embargo, en la tercera canción los músicos de Yeison decidieron no continuar tocando, lo que generó un cruce incómodo entre el cantante y los músicos.

El episodio no pasó a mayores y Posada optó por seguir cantando a capela, demostrando respeto por el público y por el homenaje.

El también cantante Giovanny Ayala criticó lo sucedido y calificó el evento como un “circo”.

Sus palabras generaron molestia en la familia de Yeison, especialmente en su hermana, quien respondió públicamente asegurando que Ayala no era bienvenido y que solo buscaba protagonismo.

Este rifirrafe avivó la polémica sobre el respeto que merecen los artistas que fallecen, más allá de las diferencias personales con los colegas.