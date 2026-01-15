Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera se conmovió con el adiós a Yeison Jiménez y reveló cómo quiere ser recordado cuando muera

El cantante Jhonny Rivera habló tras el adiós a Yeison Jiménez y reveló su deseo sobre su propia despedida.

Jhonny Rivera se conmueve.
Jhonny Rivera se conmueve con el homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Jhonny Rivera dio su opinión sobre el homenaje póstumo a Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en el Movistar Arena.

Jhonny Rivera revela que quiere una despedida como la de Yeison Jiménez.
Jhonny Rivera revela que quiere una despedida como la de Yeison Jiménez cuando fallezca. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la opinión de Jhonny Rivera sobre el homenaje póstumo a Yeison Jiménez?

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el cantante expresó que aún se siente consternado por lo sucedido con Yeison Jiménez y que eso le ha servido para pensar.

Rivera expresó que se siente tranquilo y satisfecho con la despedida que se le dio al artista.

También dijo que le da emoción recordar el Movistar Arena lleno demostrando cariño.

Jhonny confesó que le gustaría ser recordado de esa manera y que una despedida así sería maravillosa, ya que considera que es una muestra de la huella que se deja en el mundo.

Rivera aseguró que sintió paz ante la buena respuesta del público y al ver a tantas personas unidas en un solo sentimiento.

En sus palabras, Sonia Restrepo y los demás familiares del cantante estaban tranquilos por despedirlo como se merecía.

“A mí no me gusta hablar de la muerte”, expresó Jhonny Rivera.

¿Cuándo fue el homenaje póstumo de Yeison Jiménez?

El homenaje realizado el 14 de enero reunió a miles de seguidores y colegas del género popular.

La música fue el vehículo para despedir a Yeison Jiménez y a los integrantes de su equipo que fallecieron en el accidente aéreo del 10 de enero.

Entre los artistas que participaron estuvieron Pipe Bueno, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Ciro Quiñonez, quienes interpretaron canciones que marcaron la carrera de Yeison y que hicieron vibrar al público.

Jhonny quiere ser recordado cuando parta del mundo con un evento de gran magnitud y con sus colegas cantando sus canciones más representativas.

Para él, esa sería la mejor manera de despedirse de la vida, rodeado de la música que lo acompañó durante décadas y de los amigos que compartieron escenario y experiencias.

Para Rivera, esa visión lo inspira a seguir trabajando con pasión y entrega, con la esperanza de que, llegado el momento, su despedida sea también un acto de gratitud y de celebración de la historia que construyó con su voz.

Jhonny Rivera da su opinión.
Jhonny Rivera da su opinión sobre el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)
