Karina García reveló cómo fue trabajar con Yina Calderón en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Karina García habló sobre su experiencia junto a Yina Calderón en ¿Qué hay pa’ dañar? y sorprendió con su sinceridad.

Juan Sebastián Camargo
Karina García revela como fue trabajar con Yina Calderón.
Karina García habló sin filtros sobre cómo fue compartir pantalla con Yina Calderón.

La creadora de contenido Karina García respondió a los comentarios que recibió tras aparecer en el programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? en compañía de Yina Calderón.

Karina García estuvo compartiendo programa con Yina Calderón.
Karina García estuvo junto a Yina Calderón en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

El programa es un espacio conducido por Néstor Parra y Roberto Velásquez donde se analiza a profundidad el juego y las estrategias de los famosos.

En el programa ambas dieron su opinión sobre los nuevos habitantes de la casa más famosa del país.

¿Qué respondió Karina García sobre los cuestionamientos que recibió por trabajar junto a Yina Calderón en el programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos??

Sin embargo, Karina García le respondió a los internautas que la juzgaron por aparecer junto a Yina.

En el clip, Karina explica que para ella es simplemente trabajo y que no va a decirle que no a las oportunidades laborales que se le presentan solamente por la presencia de Yina.

También aseguró que no le afecta en lo más mínimo compartir pantalla con ella y que ambas consideran que sus enfrentamientos son cosa del pasado.

Además, afirmó que curiosamente a la gente le gustó mucho la dupla, dejando abierta la posibilidad de verlas juntas en más oportunidades en televisión.

Karina García dejó claro que no se cree “la gran cosa” y que no está en posición de desaprovechar oportunidades.

Reconoció que aún le faltan muchos sueños por cumplir y que cada espacio en el que pueda mostrarse como creadora de contenido es valioso para su crecimiento profesional.

Cabe recordar que Karina y Yina fueron compañeras en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde protagonizaron varios conflictos que marcaron su paso por el reality.

Esa experiencia generó una percepción de rivalidad entre ambas, lo que hace aún más llamativa su aparición conjunta en el programa.

¿Dónde se podrá ver el programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos??

El programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? podrá verse de manera exclusiva a través de la app del Canal RCN y en el canal oficial de YouTube.

El programa estará disponible de lunes a viernes en el horario de 7:00 p.m. a 9:30 p.m., mientras que los sábados, domingos y festivos se extenderá hasta las 10:00 p.m.

Karina García respondió a los cuestionamientos.
Karina García respondió a los cuestionamientos por aparecer junto a Yina Calderón.
