Macarena, hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, enterneció al mostrar su emprendimiento de manillas

Macarena, hija de la presentadora Maleja Restrepoy el deportista Tatán Mejía, derritió los corazones en redes sociales al contar con mucha seguridad y fluidez cuáles son los elementos que lleva a un paseo.

Macarena revela los elementos inflatables para ir a un paseo. (Foto Canal RCN)

La familia Mejía Restrepo ha estado pasando los primeros días del año en su finca familiar y no han desaprovechado oportunidad en mostrar las ocurrencias de la pequeña Macarena.

¿Cómo se prepara Macarena, hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, antes de un viaje?

Mediante su cuenta de Instagram, Maleja compartió la rutina de su hija antes de cada viaje.

Con la espontaneidad que la caracteriza, Macarena explicó que lleva una maleta con doble seguro porque las cosas que guarda son muy importantes y no pueden perderse.

Lo primero que empacó fue un jabón especial para manos que recibió en su cumpleaños.

También contó que viajarán a La Guajira y que piensa vender manillas allí, por lo que incluyó su kit para elaborarlas, resaltando que ella misma hace todo el proceso.

La niña sorprendió al mostrar un manual de panadería mágica, regalo de una amiga, que planea leer durante el paseo.

Además, agregó un libro de mandalas para colorear junto con sus marcadores, pensado para entretenerse en el vuelo si llega a aburrirse.

Cada objeto fue descrito con entusiasmo y con un sentido de pertenencia que refleja su personalidad creativa y organizada.

Maleja, orgullosa, cerró el video felicitando a su hija por estar tan bien equipada para el viaje.

“Te felicito, vas muy bien equipada para el paseo”, expresó Maleja Restrepo en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas con el video de Maleja Restrepo mostrando cómo se prepara su hija Macarena para irse de viaje?

La publicación generó ternura entre los internautas, quienes destacaron la inteligencia de Macarena y su facilidad para expresarse frente a la cámara.

Su forma natural de contar historias y su seguridad al hablar la han convertido en protagonista de varios clips que Maleja ha compartido.

Más allá de sus ocurrencias cotidianas, Macarena ha demostrado habilidades poco comunes para su edad.

En videos anteriores se le ha visto practicando danza aérea, una disciplina que requiere fuerza y coordinación, y que ella domina con gran soltura.

También ha participado en bromas familiares, como la que planeó junto a su madre para sorprender a la abuela, mostrando su capacidad para actuar.

La pequeña se ha convertido en un personaje entrañable dentro del contenido que comparten Maleja y Tatán, quienes han sabido mostrar la esencia de su familia de manera orgánica y sin filtros.