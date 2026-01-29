Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Susana Gómez, novia del cantante Maluma, reaccionó al reciente cambio de look del artista, dando a conocer su punto de vista.

¿Maluma cambió de look?

El artista sorprendió a sus millones de fanáticos en sus redes sociales luego de mostrarse luciendo un nuevo look en marco de su cumpleaños número 32.

El paisa se dejó ver sin barba, trasladando a sus admiradores a su aspecto años atrás.

En medio de su celebración de cumpleaños, donde festejó un año más de vida junto a sus amigos, familia y colegas, decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 64 millones de seguidores.

Allí aprovechó para preguntarles a sus fanáticos cómo les parece que se ve mejor, si con barba o sin barba, por lo que cuando su novia se le hizo al lado optó por cuestionarla al respecto.

¿Qué dijo la novia de Maluma sobre el cambio de look del artista?

Susana Gómez le confesó a Maluma que le gusta verlo luciendo de ambas formas, pero se sinceró al revelarle que le gusta más cómo luce sin barba.

"Ambas, con barba sin pelo jajaja, mi favorita es esta (sin barba)", expresó.

Posteriormente, ambos se dieron un romántico beso y él continuó interactuando con sus seguidores.

Cabe recordar que, los famosos llevan varios años de relación y tienen una hija, a quien llamaron París, que tiene cerca de tres años de edad y a quien siguen sin mostrar su rostro en redes sociales, cuidando su privacidad.

Tras la confesión de Susana Gómez, varios internautas se mostraron de acuerdo con ella mientras que otros no tardaron en decir que prefieren verlo con barba.

Por ahora, el cantante Maluma sigue disfrutando de haber cumplido un año más de vida; además de llenar de agradecimiento a sus admiradores por todos los mensajes de cariño y amor que le han manifestado por esta fecha tan especial.

De igual manera, se encuentra promocionando su más reciente colaboración musical "1+1" junto a la puertorriqueña Kany García, con la que está sumando miles de reproducciones en las diferentes plataformas de música.