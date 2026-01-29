Paola Jara habla sobre cómo vive su agenda artística con la maternidad

Paola Jara volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una serie de historias en Instagram en las que habló, con total honestidad, sobre cómo está viviendo su maternidad y la manera en la que ha decidido integrar a su hija Emilia en su vida profesional.

Más allá de los mensajes de cariño y apoyo, surgieron preguntas de algunos seguidores sobre cómo planea manejar el cuidado de su hija ahora que ha retomado compromisos laborales y sesiones de trabajo.

¿Cómo vive Paola Jara su maternidad en esta nueva etapa?

Paola decidió responder con hechos y palabras claras, aseguró que se siente plena, fuerte y profundamente conectada con Emilia, describiendo esta etapa como una de las más transformadoras de su vida.

Para la cantante, convertirse en madre no ha sido un rol que compita con su identidad artística, sino uno que la complementa y le da un nuevo sentido a todo lo que hace.

En sus historias, resaltó que la maternidad le ha enseñado a escucharse más, a respetar sus tiempos y a entender que no existe una fórmula perfecta.

¿Quién cuida a Emilia mientras Paola Jara trabaja?

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus seguidores fue la decisión que tomó respecto al cuidado directo de Emilia, Paola fue enfática al afirmar que no planea delegar esa responsabilidad en terceros.

Paola Jara respondió a quienes cuestionaron cómo cuida a su hija en medio de su agenda laboral. Foto Canal RCN

Y aunque cuenta con un equipo de trabajo que la apoya en lo logístico, dejó claro que su hija será su compañía constante, según explicó, Emilia estará con ella en cada espacio posible, incluso durante jornadas laborales.

La cantante expresó que no se siente cómoda separándose de su hija y que, mientras esté en sus manos, será ella misma quien se encargue de atenderla, cuidarla y acompañarla.

¿Es posible equilibrar la carrera artística de Paola Jara y la maternidad?

Para demostrar que su postura no es solo un discurso, Paola compartió un video grabado durante una reciente sesión fotográfica, en las imágenes se puede ver a Emilia junto a ella, mientras la artista aprovecha pausas del trabajo para consentirla, cargarla y estar pendiente de cada detalle.

Paola Jara aseguró que no ha delegado el cuidado directo de su hija Emilia. AFP / Jason Koerner

Paola Jara se ha convertido, sin proponérselo, en el reflejo de una maternidad presente y consciente, en la que no se busca cumplir expectativas externas, sino vivir el proceso desde el amor y la cercanía. Su mensaje fue claro, y no quiere perderse ni un solo segundo de la vida de su hija, y está dispuesta a adaptar su rutina para que Emilia crezca sintiéndose acompañada.