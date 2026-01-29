Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña aclaró su relación con Altafulla tras un video viral que avivó rumores de reconciliación

La Toxi Costeña aclaró el verdadero motivo del video viral con Emiro Navarro bailando al ritmo de Altafulla.

La Toxi Costeña habla de su relación.
La Toxi Costeña habla de su relación con Altafulla. (Foto Canal RCN)

La Toxi Costeñaaclara por qué Emiro Navarro compartió el trend en el que ambos salen haciendo un reto con la canción de Altafulla.

La Toxi Costeña asegura que no siente rencor.
La Toxi Costeña asegura que no siente rencor por Altafulla. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Altafulla al ver el video de Emiro Navarro y La Toxi Costeña bailando su canción?

El video llegó hasta el cantante que lo reposteó y causó furor en redes. Los seguidores de ambos empezaron a especular si se trataba de una señal de acercamiento y de una amistad nuevamente.

Aunque Altafulla no se refirió al clip, de manera pública ha manifestado que lleva a La Toxi Costeña y a Emiro Navarro en la buena, aunque no quiere ni ha intentado hablar con ellos desde que salieron de La Casa de los Famosos Colombia 2.

Por su parte, La Toxi Costeña salió a aclarar la situación debido a la presión mediática que recibió tras la publicación del video.

“No hay rencor, todo está bien”, expresó La Toxi Costeña.

La artista aseguró que no siente rencor por Altafulla luego de los enfrentamientos que tuvieron en la competencia y que, para ella, todo está en paz.

Explicó que son los internautas quienes suelen exagerar y crear conflictos donde ya no existen.

Según sus palabras, los malos momentos quedaron atrás y ahora cada uno está enfocado en su carrera.

El motivo de compartir el video fue simplemente porque la canción le parece buena y porque quiso apoyar el emprendimiento musical de su colega.

La Toxi Costeña dejó claro que no existe una reconciliación formal ni un acercamiento personal con Altafulla. Sin embargo, sí hay un reconocimiento de respeto y apoyo hacia su trabajo.

¿Cómo se llama el álbum musical de La Toxi Costeña?

Más allá de la polémica, La Toxi Costeña se encuentra concentrada en su carrera musical.

Está promocionando su nuevo álbum titulado “La reina de la rancha”, compuesto por seis canciones escritas por ella misma.

En este trabajo, la artista resalta su cultura caribeña y lo considera un homenaje a su identidad costeña.

La Toxi Costeña lanzó álbum musical.
La Toxi Costeña lanzó un álbum musical llamado "La reina de la rancha". (Foto Canal RCN)
